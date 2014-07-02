Промисловий пилосос IVC 60/12-1 Tact Ec
Компактний промисловий пилосос з автоматичною системою очищення фільтра та зносостійким безщітковим електродвигуном з електронним керуванням, розрахованим на безперервну роботу. Ідеальне рішення для збору дрібного пилу, що утворюється на виробництві – в т. ч. і в стаціонарному варіанті.
IVC 60/12-1 Tact EC – компактний промисловий пилосос, що оптимально підходить для прибирання виробничих приміщень та обладнання. Зносостійкий електродвигун EC робить його ідеальним варіантом для тривалого використання із високим навантаженням. Апарат оснащений автоматичною системою очищення фільтра, відмінно підходить для видалення дрібного пилу і може використовуватися без будь-яких доповнень як стаціонарний всмоктувальний пристрій у поєднанні з виробничими та пакувальними машинами.
Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра Tact
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|62,5 / 225
|Розрідження (мбар/кПа)
|244 / 24,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|1,2
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|74
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,95
|Маса (без приладдя) (кг)
|59
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оснащення
- Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
- Автоматичне відключення за рівнем заповнення
Відео