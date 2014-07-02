IVC 60/12-1 Tact EC – компактний промисловий пилосос, що оптимально підходить для прибирання виробничих приміщень та обладнання. Зносостійкий електродвигун EC робить його ідеальним варіантом для тривалого використання із високим навантаженням. Апарат оснащений автоматичною системою очищення фільтра, відмінно підходить для видалення дрібного пилу і може використовуватися без будь-яких доповнень як стаціонарний всмоктувальний пристрій у поєднанні з виробничими та пакувальними машинами.