Промисловий пилосос IVC 60/12-1 Tact Ec

Компактний промисловий пилосос з автоматичною системою очищення фільтра та зносостійким безщітковим електродвигуном з електронним керуванням, розрахованим на безперервну роботу. Ідеальне рішення для збору дрібного пилу, що утворюється на виробництві – в т. ч. і в стаціонарному варіанті.

IVC 60/12-1 Tact EC – компактний промисловий пилосос, що оптимально підходить для прибирання виробничих приміщень та обладнання. Зносостійкий електродвигун EC робить його ідеальним варіантом для тривалого використання із високим навантаженням. Апарат оснащений автоматичною системою очищення фільтра, відмінно підходить для видалення дрібного пилу і може використовуватися без будь-яких доповнень як стаціонарний всмоктувальний пристрій у поєднанні з виробничими та пакувальними машинами.

Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра Tact
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 62,5 / 225
Розрідження (мбар/кПа) 244 / 24,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 1,2
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 74
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,95
Маса (без приладдя) (кг) 59
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 995

Оснащення

  • Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
  • Автоматичне відключення за рівнем заповнення
