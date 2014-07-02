Промисловий пилосос IVC 60/30 Ap
Компактний промисловий пилосос IVC 60/30 Ap чудово підходить для збирання в цехах та очищення виробничого обладнання. Оснащений зносостійкою турбіною з бічним каналом, він може експлуатуватися в безперервному режимі - наприклад, як стаціонарний пилосос, що забезпечує очищення виробничого або пакувального обладнання. Ручний пристрій очищення фільтра неодноразово продовжує термін його служби.
Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Турбіна з бічним каналом забезпечує високу силу всмоктування та відрізняється тривалим терміном служби (мін. ресурс 20.000 год). Тому апарати чудово підходять для роботи у кілька змін.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|68 / 244,8
|Розрідження (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,9
|Маса (без приладдя) (кг)
|88
|Вага (з упаковкою) (кг)
|89,474
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 1240
Оснащення
- Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
