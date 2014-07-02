Компактний промисловий пилосос IVC 60/30 Ap чудово підходить для збирання в цехах та очищення виробничого обладнання. Оснащений зносостійкою турбіною з бічним каналом, він може експлуатуватися в безперервному режимі - наприклад, як стаціонарний пилосос, що забезпечує очищення виробничого або пакувального обладнання. Ручний пристрій очищення фільтра неодноразово продовжує термін його служби.