Компактний трифазний промисловий пилосос IVC 60/30 Tact² чудово підходить для збирання в цехах та очищення виробничого обладнання. Зносостійка турбіна з бічним каналом дозволяє експлуатувати його в безперервному режимі (наприклад, як стаціонарний пилосос, інтегрований у виробничу або пакувальну лінію).