Промисловий пилосос IVC 60/30 Tact²

Компактний промисловий пилосос для збирання в цехах та очищення виробничого обладнання. Оснащений зносостійкою турбіною з бічним каналом, розрахованою на безперервну роботу, що дозволяє використовувати апарат у стаціонарному режимі.

Компактний трифазний промисловий пилосос IVC 60/30 Tact² чудово підходить для збирання в цехах та очищення виробничого обладнання. Зносостійка турбіна з бічним каналом дозволяє експлуатувати його в безперервному режимі (наприклад, як стаціонарний пилосос, інтегрований у виробничу або пакувальну лінію).

Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Турбіна з бічним каналом забезпечує високу силу всмоктування та відрізняється тривалим терміном служби (мін. ресурс 20.000 год). Тому апарати чудово підходять для роботи у кілька змін.
Автоматична система очищення фільтра Tact²
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 68 / 244,8
Розрідження (мбар/кПа) 286 / 28,6
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 77
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,9
Маса (без приладдя) (кг) 95
Вага (з упаковкою) (кг) 95,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 1240

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
  • Автоматичне відключення за рівнем заповнення
Промисловий пилосос IVC 60/30 Tact²

