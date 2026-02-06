Промисловий пилосос IVC 60/30 Tact² Lp

Промисловий пилосос IVC 60/30 Tact² Longopac – компактний апарат для збору сухого сміття, оснащений всмоктувальною турбіною з бічним каналом, системою очищення фільтру Tact² та системою утилізації сміття Longopac.

Головними областями застосування промислового пилососу IVC 60/30 Tact² Longopac є прибирання на виробничих ділянках та очищення технологічного обладнання. Зносостійка турбіна з бічним каналом та інноваційна автоматична система очищення фільтру Tact² забезпечують експлуатацію компактного апарата в безперервному режимі – наприклад, як стаціонарний пилосос для очищення виробничого або пакувального обладнання. Система утилізації Longopac дозволяє видаляти мінеральний пил та інше сухе сміття з мінімальним поширенням пилу.

Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Турбіна з бічним каналом забезпечує високу силу всмоктування та відрізняється тривалим терміном служби (мін. ресурс 20.000 год). Тому апарати чудово підходять для роботи у кілька змін.
Автоматична система очищення фільтра Tact²
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 68 / 244,8
Розрідження (мбар/кПа) 286 / 28,6
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 77
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,9
Маса (без приладдя) (кг) 100
Вага (з упаковкою) (кг) 106,974
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 1240

Оснащення

  • Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
