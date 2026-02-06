Головними областями застосування промислового пилососу IVC 60/30 Tact² Longopac є прибирання на виробничих ділянках та очищення технологічного обладнання. Зносостійка турбіна з бічним каналом та інноваційна автоматична система очищення фільтру Tact² забезпечують експлуатацію компактного апарата в безперервному режимі – наприклад, як стаціонарний пилосос для очищення виробничого або пакувального обладнання. Система утилізації Longopac дозволяє видаляти мінеральний пил та інше сухе сміття з мінімальним поширенням пилу.