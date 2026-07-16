Промисловий пилосос IVM 60/30

Міцний промисловий трифазний пилосос середнього класу продуктивності IVM 60/30 з надійною турбіною, з бічним каналом та великим зірчастим фільтром для пилу класу M. Оптимальний для видалення дрібного пилу та великого сміття.

Надійна трифазна повітродувка з бічним каналом, великий зірчастий фільтр класу M та зручна система ручного очищення фільтра із запатентованим механізмом є характерними рисами нашого промислового пилососу середнього класу продуктивності IVM 60/30. Зовні міцна машина вражає корпусом та сміттєзбірником з нержавіючої сталі, які стійкі до кислот та корозії, а також великими колесами, які спрощують транспортування та збільшують мобільність. Пилосос може застосовуватися практично у всіх галузях промисловості на більшості об'єктів для видалення дрібного пилу та великого сміття - у тому числі якщо потрібно працювати у три зміни.

Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 68 / 244,8
Розрідження (мбар/кПа) 286 / 28,6
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 79
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2,2
Маса (без приладдя) (кг) 99
Вага (з упаковкою) (кг) 100,898
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1030 x 680 x 1650

Оснащення

  • Основний фільтр: Зірчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVM 60/30
Промисловий пилосос IVM 60/30
Промисловий пилосос IVM 60/30

Відео

Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою Visa, Mastercard

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90

ГАРЯЧА ЛІНІЯ СЕРВІС

0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Магазини та сервісні центри

Керхер Центри

Пошук магазинів та сервісних центрів

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.