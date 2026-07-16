Промисловий пилосос IVM 60/30
Міцний промисловий трифазний пилосос середнього класу продуктивності IVM 60/30 з надійною турбіною, з бічним каналом та великим зірчастим фільтром для пилу класу M. Оптимальний для видалення дрібного пилу та великого сміття.
Надійна трифазна повітродувка з бічним каналом, великий зірчастий фільтр класу M та зручна система ручного очищення фільтра із запатентованим механізмом є характерними рисами нашого промислового пилососу середнього класу продуктивності IVM 60/30. Зовні міцна машина вражає корпусом та сміттєзбірником з нержавіючої сталі, які стійкі до кислот та корозії, а також великими колесами, які спрощують транспортування та збільшують мобільність. Пилосос може застосовуватися практично у всіх галузях промисловості на більшості об'єктів для видалення дрібного пилу та великого сміття - у тому числі якщо потрібно працювати у три зміни.
Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|68 / 244,8
|Розрідження (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|79
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|99
|Вага (з упаковкою) (кг)
|100,898
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1030 x 680 x 1650
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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