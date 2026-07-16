Надійна трифазна повітродувка з бічним каналом, великий зірчастий фільтр класу M та зручна система ручного очищення фільтра із запатентованим механізмом є характерними рисами нашого промислового пилососу середнього класу продуктивності IVM 60/30. Зовні міцна машина вражає корпусом та сміттєзбірником з нержавіючої сталі, які стійкі до кислот та корозії, а також великими колесами, які спрощують транспортування та збільшують мобільність. Пилосос може застосовуватися практично у всіх галузях промисловості на більшості об'єктів для видалення дрібного пилу та великого сміття - у тому числі якщо потрібно працювати у три зміни.