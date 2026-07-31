Чудове рішення для експлуатації в складних умовах на підприємствах, що обробляють метали або полімерні матеріали: індустріальний пилосос IVR-B 20/8, мала габаритна висота та компактна конструкція якого забезпечують дуже широкий спектр застосування. Високоефективний патронний фільтр та сміттєзбірник із нержавіючої сталі дозволяють надійно та безпечно збирати відходи штампування, пил та стружку. При цьому турбіна з бічним каналом гарантує можливість безперервної тривалої роботи (наприклад, на потокових лініях), а ефективний глушник зводить до мінімуму рівень шуму. Крім того, завдяки простій конструкції пилососа з мінімальним числом елементів керування апарат винятково простий у користуванні та обслуговуванні.