Промисловий пилосос IVR-B 20/8
Компактний і універсальний пилосос IVR-B 20/8, що вбудовується, оснащений сміттєзбірником з нержавіючої сталі і турбіною з бічним каналом, придатний для збору відходів штампування, стружки і великого пилу.
Чудове рішення для експлуатації в складних умовах на підприємствах, що обробляють метали або полімерні матеріали: індустріальний пилосос IVR-B 20/8, мала габаритна висота та компактна конструкція якого забезпечують дуже широкий спектр застосування. Високоефективний патронний фільтр та сміттєзбірник із нержавіючої сталі дозволяють надійно та безпечно збирати відходи штампування, пил та стружку. При цьому турбіна з бічним каналом гарантує можливість безперервної тривалої роботи (наприклад, на потокових лініях), а ефективний глушник зводить до мінімуму рівень шуму. Крім того, завдяки простій конструкції пилососа з мінімальним числом елементів керування апарат винятково простий у користуванні та обслуговуванні.
Особливості та переваги
Компактні розміри
- Апарат може розміщуватись між елементами обладнання, на них або під ними.
- Малий розмір забезпечує широкий спектр застосування.
- Потужна турбіна із бічним каналом дозволяє вирішувати різноманітні завдання.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Оптимальне рішення для мобільної багатозмінної експлуатації.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|39 / 140
|Розрідження (мбар/кПа)
|90 / 9
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|20
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|0,8
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,7
|Маса (без приладдя) (кг)
|32
|Вага (з упаковкою) (кг)
|32,559
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|610 x 450 x 480