Промисловий пилосос IVR-B 30/15
Потужний малогабаритний пилосос IVR-B 30/15, що вбудовується, оснащений сміттєзбірником з нержавіючої сталі і турбіною з бічним каналом, володіє універсальними можливостями і чудово підходить для збору стружки, відходів штампування або великого пилу.
Апарат IVR-B 30/15 є компактним індустріальним пилососом малої габаритної висоти, оптимальним для застосування на підприємствах з обробки металів і пластмас. Високоякісний сміттєзбірник із нержавіючої сталі розрахований на найскладніші умови експлуатації. Патронний фільтр забезпечує надійний збір відходів штампування, стружки та пилу. Використаний під час конструювання апарату принцип розумної мінімізації дозволив забезпечити максимальну простоту управління та технічного обслуговування. Довговічна всмоктувальна турбіна з бічним каналом гарантує безперервну експлуатацію пилососа (наприклад, у складі технологічної лінії). Ефективний глушник зменшує рівень шуму до прийнятного рівня.
Особливості та переваги
Компактні розміри
- Малий розмір забезпечує широкий спектр застосування.
- Апарат може розміщуватись між елементами обладнання, на них або під ними.
- Потужна турбіна із бічним каналом дозволяє вирішувати різноманітні завдання.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Оптимальне рішення для мобільної багатозмінної експлуатації.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|58 / 210
|Розрідження (мбар/кПа)
|200 / 20
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|30
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|1,5
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|52
|Вага (з упаковкою) (кг)
|52,559
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|810 x 575 x 520