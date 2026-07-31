Апарат IVR-B 30/15 є компактним індустріальним пилососом малої габаритної висоти, оптимальним для застосування на підприємствах з обробки металів і пластмас. Високоякісний сміттєзбірник із нержавіючої сталі розрахований на найскладніші умови експлуатації. Патронний фільтр забезпечує надійний збір відходів штампування, стружки та пилу. Використаний під час конструювання апарату принцип розумної мінімізації дозволив забезпечити максимальну простоту управління та технічного обслуговування. Довговічна всмоктувальна турбіна з бічним каналом гарантує безперервну експлуатацію пилососа (наприклад, у складі технологічної лінії). Ефективний глушник зменшує рівень шуму до прийнятного рівня.