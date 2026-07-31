Вбудований апарат IVR-B 50/30 є компактним індустріальним пилососом малої габаритної висоти, що ідеально підходить для інтеграції в технологічне обладнання підприємств, що займаються обробкою металів і пластмас. Завдяки принципу розумної мінімізації він вражає винятковою простотою у користуванні та технічному обслуговуванні. Довговічна всмоктувальна турбіна з бічним каналом гарантує безперервну експлуатацію пилососа (наприклад, у складі технологічної лінії). Патронний фільтр, встановлений у кришці сміттєзбірника, дозволяє ефективно збирати стружку, відходи штампування та великий пил. Міцний сміттєзбірник із лакованої листової сталі розрахований на інтенсивну промислову експлуатацію. Вбудований глушник забезпечує підтримку прийнятного рівня шуму.