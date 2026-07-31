Промисловий пилосос IVR-B 50/30
Компактний індустріальний пилосос IVR-B 50/30 оснащений довговічною турбіною з бічним каналом і патронним фільтром, призначений для збору металевої та іншої стружки, відходів штампування і великого пилу.
Вбудований апарат IVR-B 50/30 є компактним індустріальним пилососом малої габаритної висоти, що ідеально підходить для інтеграції в технологічне обладнання підприємств, що займаються обробкою металів і пластмас. Завдяки принципу розумної мінімізації він вражає винятковою простотою у користуванні та технічному обслуговуванні. Довговічна всмоктувальна турбіна з бічним каналом гарантує безперервну експлуатацію пилососа (наприклад, у складі технологічної лінії). Патронний фільтр, встановлений у кришці сміттєзбірника, дозволяє ефективно збирати стружку, відходи штампування та великий пил. Міцний сміттєзбірник із лакованої листової сталі розрахований на інтенсивну промислову експлуатацію. Вбудований глушник забезпечує підтримку прийнятного рівня шуму.
Особливості та переваги
Компактні розміри
- Апарат може розміщуватись між елементами обладнання, на них або під ними.
- Малий розмір забезпечує широкий спектр застосування.
- Потужна турбіна із бічним каналом дозволяє вирішувати різноманітні завдання.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Оптимальне рішення для мобільної багатозмінної експлуатації.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|88 / 315
|Розрідження (мбар/кПа)
|260 / 26
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|50
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|72
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|70
|Вага (з упаковкою) (кг)
|70,559
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|835 x 715 x 570
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