Промисловий пилосос IVC 60/30 Ap M Z22
Компактний промисловий пилосос із зносостійкою турбіною з бічним каналом, розрахований на безперервну роботу (наприклад, при очищенні виробничих ліній). Придатний для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки, роботи на вибухонебезпечних ділянках та у приміщеннях, які потребують дотримання норм санітарії.
IVC 60/30 Ap M Z22 – компактний промисловий пилосос із зносостійкою турбіною з бічним каналом, розрахованою на безперервну роботу, та інтерфейсом для з'єднання з будь-якими поширеними системами керування технологічним обладнанням. Надійний апарат може застосовуватися для очищення обладнання, що експлуатується на ділянках з можливим короткочасним формуванням вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22), а також використовуватись у місцях утворення шкідливого для здоров'я пилу категорії M (середнього ступеня небезпеки) або у приміщеннях із суворими вимогами санітарії.
Особливості та переваги
Клас пилу М
- Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Турбіна з бічним каналом забезпечує високу силу всмоктування та відрізняється тривалим терміном служби (мін. ресурс 20.000 год). Тому апарати чудово підходять для роботи у кілька змін.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|53,3 / 192
|Розрідження (мбар/кПа)
|250 / 25
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,9
|Маса (без приладдя) (кг)
|95
|Вага (з упаковкою) (кг)
|95,559
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|970 x 690 x 1240
Оснащення
- Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео