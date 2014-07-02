IVC 60/30 Ap M Z22 – компактний промисловий пилосос із зносостійкою турбіною з бічним каналом, розрахованою на безперервну роботу, та інтерфейсом для з'єднання з будь-якими поширеними системами керування технологічним обладнанням. Надійний апарат може застосовуватися для очищення обладнання, що експлуатується на ділянках з можливим короткочасним формуванням вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22), а також використовуватись у місцях утворення шкідливого для здоров'я пилу категорії M (середнього ступеня небезпеки) або у приміщеннях із суворими вимогами санітарії.