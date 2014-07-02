Промисловий пилосос IVC 60/30 Ap M Z22

Компактний промисловий пилосос із зносостійкою турбіною з бічним каналом, розрахований на безперервну роботу (наприклад, при очищенні виробничих ліній). Придатний для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки, роботи на вибухонебезпечних ділянках та у приміщеннях, які потребують дотримання норм санітарії.

IVC 60/30 Ap M Z22 – компактний промисловий пилосос із зносостійкою турбіною з бічним каналом, розрахованою на безперервну роботу, та інтерфейсом для з'єднання з будь-якими поширеними системами керування технологічним обладнанням. Надійний апарат може застосовуватися для очищення обладнання, що експлуатується на ділянках з можливим короткочасним формуванням вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22), а також використовуватись у місцях утворення шкідливого для здоров'я пилу категорії M (середнього ступеня небезпеки) або у приміщеннях із суворими вимогами санітарії.

Особливості та переваги
Клас пилу М
  • Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Турбіна з бічним каналом забезпечує високу силу всмоктування та відрізняється тривалим терміном служби (мін. ресурс 20.000 год). Тому апарати чудово підходять для роботи у кілька змін.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 53,3 / 192
Розрідження (мбар/кПа) 250 / 25
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 77
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,9
Маса (без приладдя) (кг) 95
Вага (з упаковкою) (кг) 95,559
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 970 x 690 x 1240

Оснащення

  • Основний фільтр: Плоский складчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
