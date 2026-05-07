Універсальне рішення для збирання малих та середніх обсягів дрібних та великих відходів твердих речовин на промислових підприємствах (в т. ч. на вибухонебезпечних ділянках у зоні 22): одномоторний вибухозахищений промисловий пилосос середнього класу IVM 40/12-1 H Z22, оснащений турбіною електродвигуном. Цей потужний і надійний однофазний апарат компактний, мобільний, розрахований на довгий термін служби та ідеально підходить для застосування на об'єктах, що вимагають дотримання особливих запобіжних заходів. Інноваційна система очищення фільтра Pull & Clean забезпечує легке, зручне та ефективне очищення великого зірчастого фільтра класу M безпосередньо в процесі роботи апарату. Пилосос додатково укомплектований сертифікованим патронним фільтром класу H, що робить його придатним для збирання шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки. Корпус фільтра та сміттєзбірник виконані з високоякісної нержавіючої сталі, стійкої до дії кислот, а шасі – із міцної сталі.