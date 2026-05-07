Промисловий пилосос IVM 40/12-1 H Z22
Мобільний промисловий пилосос середнього класу, оснащений турбіною з безщітковим електродвигуном, забезпечує безпечний збір дрібних та великих відходів твердих речовин класу H. Він також придатний для експлуатації на вибухонебезпечних ділянках (зона 22).
Універсальне рішення для збирання малих та середніх обсягів дрібних та великих відходів твердих речовин на промислових підприємствах (в т. ч. на вибухонебезпечних ділянках у зоні 22): одномоторний вибухозахищений промисловий пилосос середнього класу IVM 40/12-1 H Z22, оснащений турбіною електродвигуном. Цей потужний і надійний однофазний апарат компактний, мобільний, розрахований на довгий термін служби та ідеально підходить для застосування на об'єктах, що вимагають дотримання особливих запобіжних заходів. Інноваційна система очищення фільтра Pull & Clean забезпечує легке, зручне та ефективне очищення великого зірчастого фільтра класу M безпосередньо в процесі роботи апарату. Пилосос додатково укомплектований сертифікованим патронним фільтром класу H, що робить його придатним для збирання шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки. Корпус фільтра та сміттєзбірник виконані з високоякісної нержавіючої сталі, стійкої до дії кислот, а шасі – із міцної сталі.
Особливості та переваги
Клас H
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру і додатковим патронним фільтром
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|43,8 / 158
|Розрідження (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|1 x 1,2
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,6
|Клас вторинного фільтра
|H
|Площа поверхні вторинного фільтра (м²)
|1,6
|Маса (без приладдя) (кг)
|51
|Вага (з упаковкою) (кг)
|51,774
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1140
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Області застосування
- Придатність до експлуатації в зоні 22 (за класифікацією ATEX).
- Для збору малих та середніх обсягів твердих речовин та пилу класу H
- Придатність для виконання найскладніших робіт, у т. ч. для збирання клейких матеріалів