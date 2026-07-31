Вибухозахищений промисловий пилосос середнього класу IVM 40/12-1 M Z22 – універсальне рішення для збирання малих або середніх обсягів великих та дрібних виробничих відходів, що утворюються при обробці твердих речовин. Він є оптимальним для застосування на виробничих ділянках з підвищеними вимогами санітарії та можливістю короткочасного формування вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22). Надійний, довговічний, компактний і мобільний апарат, що підключається до однофазної електромережі, оснащений турбіною, що всмоктує, з безщітковим електродвигуном. Він підходить для експлуатації в будь-яких місцях, де потрібне дотримання особливих запобіжних заходів. При цьому великі колеса забезпечують легке транспортування до різних місць застосування, а інноваційна система очищення фільтра Pull & Clean – легке, зручне та ефективне очищення великого зірчастого фільтра класу M у процесі роботи апарату. Сміттєзбірник та корпус фільтра виготовлені з високоякісної кислотостійкої сталі, а шасі – з міцної сталі.