Промисловий пилосос IVM 40/12-1 M Z22
Мобільний промисловий пилосос середнього класу, оснащений зірчастим фільтром класу M та турбіною з безщітковим електродвигуном, призначений для збирання великих та дрібних відходів твердих речовин на вибухонебезпечних ділянках (в зоні ATEX 22).
Вибухозахищений промисловий пилосос середнього класу IVM 40/12-1 M Z22 – універсальне рішення для збирання малих або середніх обсягів великих та дрібних виробничих відходів, що утворюються при обробці твердих речовин. Він є оптимальним для застосування на виробничих ділянках з підвищеними вимогами санітарії та можливістю короткочасного формування вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22). Надійний, довговічний, компактний і мобільний апарат, що підключається до однофазної електромережі, оснащений турбіною, що всмоктує, з безщітковим електродвигуном. Він підходить для експлуатації в будь-яких місцях, де потрібне дотримання особливих запобіжних заходів. При цьому великі колеса забезпечують легке транспортування до різних місць застосування, а інноваційна система очищення фільтра Pull & Clean – легке, зручне та ефективне очищення великого зірчастого фільтра класу M у процесі роботи апарату. Сміттєзбірник та корпус фільтра виготовлені з високоякісної кислотостійкої сталі, а шасі – з міцної сталі.
Особливості та переваги
Клас пилу М
- Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|49,4 / 178
|Розрідження (мбар/кПа)
|239 / 23,9
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|1 x 1,2
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Довжина кабелю. (м)
|10
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,6
|Маса (без приладдя) (кг)
|50
|Вага (з упаковкою) (кг)
|50,774
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1140
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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Області застосування
- Придатність до експлуатації в зоні 22 (за класифікацією ATEX).
- Для збору малих та середніх обсягів твердих речовин та пилу класу M
- Придатність для виконання найскладніших робіт, у т. ч. для збирання клейких матеріалів