Промисловий пилосос IVM 40/12-1 M Z22

Мобільний промисловий пилосос середнього класу, оснащений зірчастим фільтром класу M та турбіною з безщітковим електродвигуном, призначений для збирання великих та дрібних відходів твердих речовин на вибухонебезпечних ділянках (в зоні ATEX 22).

Вибухозахищений промисловий пилосос середнього класу IVM 40/12-1 M Z22 – універсальне рішення для збирання малих або середніх обсягів великих та дрібних виробничих відходів, що утворюються при обробці твердих речовин. Він є оптимальним для застосування на виробничих ділянках з підвищеними вимогами санітарії та можливістю короткочасного формування вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22). Надійний, довговічний, компактний і мобільний апарат, що підключається до однофазної електромережі, оснащений турбіною, що всмоктує, з безщітковим електродвигуном. Він підходить для експлуатації в будь-яких місцях, де потрібне дотримання особливих запобіжних заходів. При цьому великі колеса забезпечують легке транспортування до різних місць застосування, а інноваційна система очищення фільтра Pull & Clean – легке, зручне та ефективне очищення великого зірчастого фільтра класу M у процесі роботи апарату. Сміттєзбірник та корпус фільтра виготовлені з високоякісної кислотостійкої сталі, а шасі – з міцної сталі.

Особливості та переваги
Клас пилу М
  • Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 49,4 / 178
Розрідження (мбар/кПа) 239 / 23,9
Об'єм сміттєзбірника (л) 40
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 1 x 1,2
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Довжина кабелю. (м) 10
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,6
Маса (без приладдя) (кг) 50
Вага (з упаковкою) (кг) 50,774
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1140

Оснащення

  • Основний фільтр: Зірчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVM 40/12-1 M Z22
Промисловий пилосос IVM 40/12-1 M Z22
Промисловий пилосос IVM 40/12-1 M Z22
Промисловий пилосос IVM 40/12-1 M Z22
Промисловий пилосос IVM 40/12-1 M Z22
Промисловий пилосос IVM 40/12-1 M Z22

Відео

Області застосування
  • Придатність до експлуатації в зоні 22 (за класифікацією ATEX).
  • Для збору малих та середніх обсягів твердих речовин та пилу класу M
  • Придатність для виконання найскладніших робіт, у т. ч. для збирання клейких матеріалів
Аксесуари