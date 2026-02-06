Промисловий пилосос IVM 60/30 M Z22 пилосос вол/сух.приб

Мобільний промисловий пилосос середнього класу IVM 60/30 M Z22 з турбіною з бічним каналом сертифікований за стандартом 2014/34/EU та підходить для універсального використання в промисловому середовищі, у тому числі у вибухонебезпечних зонах ATEX 22.

Спеціально призначений для видалення дрібного, шкідливого для здоров'я або вибухонебезпечного пилу. Промисловий пилосос середнього класу IVM 60/30 M Z22 оснащений надійною турбіною з бічним каналом та демонструє вражаючі результати при тривалому використанні в умовах виробництва, у тому числі цілодобово у три зміни. Надійний апарат у міцному сталевому корпусі оснащений стійким до кислот механізмом та бункером з нержавіючої сталі, великим гофрованим фільтром класу M та відповідає всім вимогам до обладнання, що використовується у вибухонебезпечних зонах ATEX 22. Для цього апарат був сертифікований за стандартом 2014/34/EU. Великі колеса гарантують максимальну мобільність, а надійна ручна система очищення фільтра сприяє збільшенню терміну служби фільтра та зниженню витрат на обслуговування.

Особливості та переваги
Клас пилу М
  • Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
  • Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 68 / 244,8
Розрідження (мбар/кПа) 286 / 28,6
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 79
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2
Маса (без приладдя) (кг) 102
Вага (з упаковкою) (кг) 102,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1040 x 680 x 1840

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
