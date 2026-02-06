Промисловий пилосос IVM 60/30 M Z22 пилосос вол/сух.приб
Мобільний промисловий пилосос середнього класу IVM 60/30 M Z22 з турбіною з бічним каналом сертифікований за стандартом 2014/34/EU та підходить для універсального використання в промисловому середовищі, у тому числі у вибухонебезпечних зонах ATEX 22.
Спеціально призначений для видалення дрібного, шкідливого для здоров'я або вибухонебезпечного пилу. Промисловий пилосос середнього класу IVM 60/30 M Z22 оснащений надійною турбіною з бічним каналом та демонструє вражаючі результати при тривалому використанні в умовах виробництва, у тому числі цілодобово у три зміни. Надійний апарат у міцному сталевому корпусі оснащений стійким до кислот механізмом та бункером з нержавіючої сталі, великим гофрованим фільтром класу M та відповідає всім вимогам до обладнання, що використовується у вибухонебезпечних зонах ATEX 22. Для цього апарат був сертифікований за стандартом 2014/34/EU. Великі колеса гарантують максимальну мобільність, а надійна ручна система очищення фільтра сприяє збільшенню терміну служби фільтра та зниженню витрат на обслуговування.
Особливості та переваги
Клас пилу М
- Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|68 / 244,8
|Розрідження (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|79
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2
|Маса (без приладдя) (кг)
|102
|Вага (з упаковкою) (кг)
|102,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1040 x 680 x 1840
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
