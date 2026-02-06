Спеціально призначений для видалення дрібного, шкідливого для здоров'я або вибухонебезпечного пилу. Промисловий пилосос середнього класу IVM 60/30 M Z22 оснащений надійною турбіною з бічним каналом та демонструє вражаючі результати при тривалому використанні в умовах виробництва, у тому числі цілодобово у три зміни. Надійний апарат у міцному сталевому корпусі оснащений стійким до кислот механізмом та бункером з нержавіючої сталі, великим гофрованим фільтром класу M та відповідає всім вимогам до обладнання, що використовується у вибухонебезпечних зонах ATEX 22. Для цього апарат був сертифікований за стандартом 2014/34/EU. Великі колеса гарантують максимальну мобільність, а надійна ручна система очищення фільтра сприяє збільшенню терміну служби фільтра та зниженню витрат на обслуговування.