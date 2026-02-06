Наш пилосос супер-класу IVS 100/55 M Z22 у вибухозахищеному виконанні з потужною турбіною з бічним каналом в 5,5 кВт підходить для безпечного збору дуже великих обсягів пилу, що представляє шкоду для здоров'я, модель сертифікована для пилу класу M і також підходить для використання на об'єктах з можливістю короткочасного формування вибухонебезпечного середовища (зона 22). Високоефективний апарат (IE2) підходить як для стаціонарного так і мобільного тривалого використання завдяки таким особливостям як інтегрована система плавного пуску і стандартній промисловій вилці на 16 А. Забезпечує завжди високу ефективність очищення незалежно від того, яке зусилля додається оператором. Розвантажувальний механізм із 100-літровим контейнером із нержавіючої сталі також спрощує роботу та обслуговування. Апарат відрізняється продуманими рішеннями по можливості надійного зберігання аксесуарів безпосереднього на його корпусі.