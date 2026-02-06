Промисловий пилосос IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 промисловий пилосос супер-класу з потужною турбіною з бічним каналом в 5,5 кВт для безпечного збору великих обсягів потенційно шкідливого та вибухонебезпечного пилу. Має можливість роботи у Зоні 22 та сертифікований для збирання пилу класу M.
Наш пилосос супер-класу IVS 100/55 M Z22 у вибухозахищеному виконанні з потужною турбіною з бічним каналом в 5,5 кВт підходить для безпечного збору дуже великих обсягів пилу, що представляє шкоду для здоров'я, модель сертифікована для пилу класу M і також підходить для використання на об'єктах з можливістю короткочасного формування вибухонебезпечного середовища (зона 22). Високоефективний апарат (IE2) підходить як для стаціонарного так і мобільного тривалого використання завдяки таким особливостям як інтегрована система плавного пуску і стандартній промисловій вилці на 16 А. Забезпечує завжди високу ефективність очищення незалежно від того, яке зусилля додається оператором. Розвантажувальний механізм із 100-літровим контейнером із нержавіючої сталі також спрощує роботу та обслуговування. Апарат відрізняється продуманими рішеннями по можливості надійного зберігання аксесуарів безпосереднього на його корпусі.
Особливості та переваги
Клас пилу М
- Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Ручне очищення фільтра IVS
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
- Завдяки спеціальному покриттю фільтр придатний навіть для збору маслянистого або клейкого пилу.
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|138 / 500
|Розрідження (мбар/кПа)
|240 / 24
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|5,5
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|157
|Вага (з упаковкою) (кг)
|157,862
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 686 x 1500
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні