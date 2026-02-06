Промисловий пилосос IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 промисловий пилосос супер-класу з потужною турбіною з бічним каналом в 5,5 кВт для безпечного збору великих обсягів потенційно шкідливого та вибухонебезпечного пилу. Має можливість роботи у Зоні 22 та сертифікований для збирання пилу класу M.

Наш пилосос супер-класу IVS 100/55 M Z22 у вибухозахищеному виконанні з потужною турбіною з бічним каналом в 5,5 кВт підходить для безпечного збору дуже великих обсягів пилу, що представляє шкоду для здоров'я, модель сертифікована для пилу класу M і також підходить для використання на об'єктах з можливістю короткочасного формування вибухонебезпечного середовища (зона 22). Високоефективний апарат (IE2) підходить як для стаціонарного так і мобільного тривалого використання завдяки таким особливостям як інтегрована система плавного пуску і стандартній промисловій вилці на 16 А. Забезпечує завжди високу ефективність очищення незалежно від того, яке зусилля додається оператором. Розвантажувальний механізм із 100-літровим контейнером із нержавіючої сталі також спрощує роботу та обслуговування. Апарат відрізняється продуманими рішеннями по можливості надійного зберігання аксесуарів безпосереднього на його корпусі.

Особливості та переваги
Клас пилу М
  • Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
  • Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Ручне очищення фільтра IVS
  • При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
  • Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
  • Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
  • Завдяки спеціальному покриттю фільтр придатний навіть для збору маслянистого або клейкого пилу.
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 138 / 500
Розрідження (мбар/кПа) 240 / 24
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 5,5
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 77
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2,2
Маса (без приладдя) (кг) 157
Вага (з упаковкою) (кг) 157,862
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 686 x 1500

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
