Промисловий пилосос IVS 100/75 M Z22
Промисловий пилосос супер-класу IVS 100/75 M Z22 відрізняється найбільш потужною турбіною з бічним каналом 7,5 кВт у нашій лінійці промислових пилососів. Вибухозахищений апарат має можливість роботи в Зоні 22 та сертифікований для збирання пилу класу M.
Топова модель у лінійці наших промислових пилососів супер-класу у вибухозахищеному виконанні: IVS 100/75 M Z22 вражає широкою сферою застосування, найвищим рівнем безпеки та чудовими даними щодо продуктивності. Апарат оснащений 7,5 кВт турбіною з бічним каналом із класом енергоефективності IE2 та системою плавного пуску для уникнення небажаних стрибків потужності при включенні, підходить як для мобільного, так і стаціонарного застосування. Модель оптимальна для збору дуже великих обсягів дрібного пилу, який може надавати шкоду для здоров'я і потенційно вибухонебезпечний, завдяки допуску для використання в Зоні 22 і сертифікації для можливості збору пилу класу M з великою поверхнею, що фільтрує. Горизонтальний механізм очищення фільтра забезпечує оптимальну силу всмоктування протягом усього часу, при цьому 100-літровий сміттєзбірник із нержавіючої сталі із зручним розвантаженням відповідає за тривалі робочі інтервали та просту утилізацію зібраного сміття. Передбачені також різні варіанти зберігання аксесуарів на корпусі, що забезпечують безпеку пристрою при транспортуванні та відсутність можливості що-небудь втратити.
Особливості та переваги
Придатність для прибирання на вибухонебезпечних ділянкахВибухозахищені пилососи серії IVS, що відповідають останньому слову техніки, гарантують максимальну безпеку. Апарати забезпечують надійний збір вибухонебезпечного та шкідливого для здоров'я пилу.
Плавний пуск для захисту електромережіНизький пусковий струм унеможливлює різке падіння напруги в електромережі. Зменшені пікові значення енергоспоживання забезпечують економію витрат за електроенергію. Для експлуатації апарата достатньо запобіжника низького номіналу (при силі струму до 5,5 А достатньо запобіжника на 16 А).
Зручна двостороння система фіксації сміттєзбірникаШвидке та легке від'єднання та подальше спорожнення сміттєзбірника Практична ручка сміттєзбірника полегшує переміщення сміттєзбірника до місця утилізації зібраного сміття Великі ролики, розраховані на промислові умови експлуатації, дозволяють легко переміщати повністю заповнений сміттєзбірник навіть по нерівних підлогах.
Зручна в експлуатації ручна система очищення фільтра
- Рукоятка для ручного очищення фільтра розташована на зручній для роботи висоті та робить процес очищення фільтра комфортним.
- Система ручного очищення фільтра не вимагає застосування великих зусиль оператором. Спеціальний механізм забезпечує ефективне очищення фільтра за будь-яких умов.
- Більш тривалий термін служби фільтра завдяки можливості його частого очищення із постійною високою ефективністю
Зручність у користуванні
- Тримачі для шланга та аксесуарів забезпечують їх акуратне зберігання та постійне знаходження під рукою.
- Передбачено спеціальний утримувач для зберігання електричного кабелю.
Пристрій дистанційного керування (опція)
- Дистанційне керування роботою пристрою на відстані до 100 м.
- Дистанційне управління економить час та сили.
- Оптимальне використання простору: пилосос можна розмістити, наприклад, у технологічному приміщенні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 536
|Розрідження (мбар/кПа)
|290 / 29
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|7,5
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|180
|Вага (з упаковкою) (кг)
|180,862
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 686 x 1495
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні