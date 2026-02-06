Топова модель у лінійці наших промислових пилососів супер-класу у вибухозахищеному виконанні: IVS 100/75 M Z22 вражає широкою сферою застосування, найвищим рівнем безпеки та чудовими даними щодо продуктивності. Апарат оснащений 7,5 кВт турбіною з бічним каналом із класом енергоефективності IE2 та системою плавного пуску для уникнення небажаних стрибків потужності при включенні, підходить як для мобільного, так і стаціонарного застосування. Модель оптимальна для збору дуже великих обсягів дрібного пилу, який може надавати шкоду для здоров'я і потенційно вибухонебезпечний, завдяки допуску для використання в Зоні 22 і сертифікації для можливості збору пилу класу M з великою поверхнею, що фільтрує. Горизонтальний механізм очищення фільтра забезпечує оптимальну силу всмоктування протягом усього часу, при цьому 100-літровий сміттєзбірник із нержавіючої сталі із зручним розвантаженням відповідає за тривалі робочі інтервали та просту утилізацію зібраного сміття. Передбачені також різні варіанти зберігання аксесуарів на корпусі, що забезпечують безпеку пристрою при транспортуванні та відсутність можливості що-небудь втратити.