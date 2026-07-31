Промисловий пилосос ID 350/110 Afc
Аспіраційна установка середнього тиску ID 350/110 Afc, призначена для ретельного та безпечного видалення великих обсягів пилу та дрібної тирси, є надійним рішенням для професійної експлуатації.
Основним призначенням аспіраційної установки середнього тиску ID 350/110 Afc є видалення великих обсягів пилу і дрібної стружки, що утворюються на промислових підприємствах. З цією метою вона оснащена кишеньковим фільтром класу M (згідно з DIN EN 60335-2-69) і 100-літровим сміттєзбірником (DN 250) на колесах, забезпеченим оглядовим вікном. Передбачено також мішок з круглим дном, притиск для мішка і компенсаційний шланг (DN 25) зі швидкодіючим роз'ємом. Для мінімізації рівня шуму приводний вузол установки повністю звукоізольований і оснащений звукоізольованим випускним каналом. До її стандартної комплектації входить також шафа керування зі ступенем захисту IP 54 (що відповідає вимогам німецького стандарту VDE 0113).
Особливості та переваги
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праціФільтр класу M для безпечного збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузлаУтилізація з мінімальним поширенням пилу завдяки поліетиленовому мішку з механізмом замикання. Легка утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, з електричною системою очищенняБезперервна робота з високою силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу. Проварені шви гарантують довгий термін служби кишенькового фільтра. Зручне й ефективне очищення фільтра та забезпечення стабільної сили всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|972 / 3500
|Розрідження (мбар/кПа)
|71 / 7,1
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|11
|Спосіб збору
|Електричний
|Площа поверхні фільтра (м²)
|24
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 250
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|75
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|754
|Вага (з упаковкою) (кг)
|797
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1460 x 1389 x 3093
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Області застосування
- Для видалення великих обсягів шкідливого для здоров'я пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для видалення великих об'ємів дрібної стружки та дрібного (у т. ч. шкідливого для здоров'я) пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)