Промисловий пилосос ID 350/110 Afc

Аспіраційна установка середнього тиску ID 350/110 Afc, призначена для ретельного та безпечного видалення великих обсягів пилу та дрібної тирси, є надійним рішенням для професійної експлуатації.

Основним призначенням аспіраційної установки середнього тиску ID 350/110 Afc є видалення великих обсягів пилу і дрібної стружки, що утворюються на промислових підприємствах. З цією метою вона оснащена кишеньковим фільтром класу M (згідно з DIN EN 60335-2-69) і 100-літровим сміттєзбірником (DN 250) на колесах, забезпеченим оглядовим вікном. Передбачено також мішок з круглим дном, притиск для мішка і компенсаційний шланг (DN 25) зі швидкодіючим роз'ємом. Для мінімізації рівня шуму приводний вузол установки повністю звукоізольований і оснащений звукоізольованим випускним каналом. До її стандартної комплектації входить також шафа керування зі ступенем захисту IP 54 (що відповідає вимогам німецького стандарту VDE 0113).

Особливості та переваги
Промисловий пилосос ID 350/110 Afc: Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Фільтр класу M для безпечного збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Промисловий пилосос ID 350/110 Afc: Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Утилізація з мінімальним поширенням пилу завдяки поліетиленовому мішку з механізмом замикання. Легка утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Промисловий пилосос ID 350/110 Afc: Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, з електричною системою очищення
Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, з електричною системою очищення
Безперервна робота з високою силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу. Проварені шви гарантують довгий термін служби кишенькового фільтра. Зручне й ефективне очищення фільтра та забезпечення стабільної сили всмоктування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 972 / 3500
Розрідження (мбар/кПа) 71 / 7,1
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Номінальна споживана потужність (кВт) 11
Спосіб збору Електричний
Площа поверхні фільтра (м²) 24
Номін. діаметр з'єднання НД 250
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 75
Клас основного фильтру M
Маса (без приладдя) (кг) 754
Вага (з упаковкою) (кг) 797
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1460 x 1389 x 3093
Промисловий пилосос ID 350/110 Afc
Промисловий пилосос ID 350/110 Afc

Відео

Області застосування
  • Для видалення великих обсягів шкідливого для здоров'я пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Для видалення великих об'ємів дрібної стружки та дрібного (у т. ч. шкідливого для здоров'я) пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
Аксесуари