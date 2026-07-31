Основним призначенням аспіраційної установки середнього тиску ID 350/110 Afc є видалення великих обсягів пилу і дрібної стружки, що утворюються на промислових підприємствах. З цією метою вона оснащена кишеньковим фільтром класу M (згідно з DIN EN 60335-2-69) і 100-літровим сміттєзбірником (DN 250) на колесах, забезпеченим оглядовим вікном. Передбачено також мішок з круглим дном, притиск для мішка і компенсаційний шланг (DN 25) зі швидкодіючим роз'ємом. Для мінімізації рівня шуму приводний вузол установки повністю звукоізольований і оснащений звукоізольованим випускним каналом. До її стандартної комплектації входить також шафа керування зі ступенем захисту IP 54 (що відповідає вимогам німецького стандарту VDE 0113).