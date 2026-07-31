Аспіраційну установку ID 130/22 оснащено потужною та енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, що забезпечує високий об'ємний потік повітря і розрахована на безперервну роботу в тризмінному режимі. Трифазна мобільна установка зі споживаною потужністю 2,2 кВт і системою фільтрації класу M розрахована на збирання великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з гранично допустимою концентрацією на робочому місці > 0,1 мг/м³). Міцна і зручна в обслуговуванні конструкція установки відповідає вимогам інтенсивної промислової експлуатації. Ефективне очищення компактного і довговічного фільтра забезпечується ручним механізмом віброочищення. Ергономічний механізм опускання 170-літрового сміттєзбірника дає змогу легко розвантажувати його без зняття приводної головки. Поліетиленовий мішок із механізмом замикання, що укладається в сміттєзбірник, і наявність компенсаційного шланга забезпечують безпечну утилізацію сміття з мінімальним поширенням пилу. За бажанням установка може бути оснащена різними пристроями захисту від переповнення. Можливі також її розширення для одночасного видалення пилу в декількох місцях і оснащення з розрахунку на збір пилу високого ступеня небезпеки (клас H).