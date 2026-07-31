Промисловий пилосос RE 120 D 2,2
Мобільна трифазна аспіраційна установка ID 130/22 призначена для видалення великих об'ємів дрібної стружки і шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК > 0,1 мг/м³). Вона вирізняється міцною і зручною в обслуговуванні конструкцією.
Аспіраційну установку ID 130/22 оснащено потужною та енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, що забезпечує високий об'ємний потік повітря і розрахована на безперервну роботу в тризмінному режимі. Трифазна мобільна установка зі споживаною потужністю 2,2 кВт і системою фільтрації класу M розрахована на збирання великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з гранично допустимою концентрацією на робочому місці > 0,1 мг/м³). Міцна і зручна в обслуговуванні конструкція установки відповідає вимогам інтенсивної промислової експлуатації. Ефективне очищення компактного і довговічного фільтра забезпечується ручним механізмом віброочищення. Ергономічний механізм опускання 170-літрового сміттєзбірника дає змогу легко розвантажувати його без зняття приводної головки. Поліетиленовий мішок із механізмом замикання, що укладається в сміттєзбірник, і наявність компенсаційного шланга забезпечують безпечну утилізацію сміття з мінімальним поширенням пилу. За бажанням установка може бути оснащена різними пристроями захисту від переповнення. Можливі також її розширення для одночасного видалення пилу в декількох місцях і оснащення з розрахунку на збір пилу високого ступеня небезпеки (клас H).
Особливості та переваги
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праціСистема фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузлаЗабезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширеннямУтилізація з мінімальним поширенням пилу завдяки поліетиленовому мішку з механізмом замикання. Легка утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|370 / 1329
|Розрідження (мбар/кПа)
|33 / 3,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|170
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,2
|Спосіб збору
|Електричний
|Площа поверхні фільтра (м²)
|9
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 140
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|75
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|158
|Вага (з упаковкою) (кг)
|163
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 790 x 1580
Оснащення
- Фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
Відео
Області застосування
- Для видалення великих об'ємів шкідливого для здоров'я пилу (ГДК> 0,1 мг/м³)
- Для збору великих об'ємів дрібної стружки та пилу