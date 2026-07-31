Промисловий пилосос RE 120 D 2,2

Мобільна трифазна аспіраційна установка ID 130/22 призначена для видалення великих об'ємів дрібної стружки і шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК > 0,1 мг/м³). Вона вирізняється міцною і зручною в обслуговуванні конструкцією.

Аспіраційну установку ID 130/22 оснащено потужною та енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, що забезпечує високий об'ємний потік повітря і розрахована на безперервну роботу в тризмінному режимі. Трифазна мобільна установка зі споживаною потужністю 2,2 кВт і системою фільтрації класу M розрахована на збирання великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з гранично допустимою концентрацією на робочому місці > 0,1 мг/м³). Міцна і зручна в обслуговуванні конструкція установки відповідає вимогам інтенсивної промислової експлуатації. Ефективне очищення компактного і довговічного фільтра забезпечується ручним механізмом віброочищення. Ергономічний механізм опускання 170-літрового сміттєзбірника дає змогу легко розвантажувати його без зняття приводної головки. Поліетиленовий мішок із механізмом замикання, що укладається в сміттєзбірник, і наявність компенсаційного шланга забезпечують безпечну утилізацію сміття з мінімальним поширенням пилу. За бажанням установка може бути оснащена різними пристроями захисту від переповнення. Можливі також її розширення для одночасного видалення пилу в декількох місцях і оснащення з розрахунку на збір пилу високого ступеня небезпеки (клас H).

Особливості та переваги
Промисловий пилосос RE 120 D 2,2: Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Промисловий пилосос RE 120 D 2,2: Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Промисловий пилосос RE 120 D 2,2: Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
Утилізація з мінімальним поширенням пилу завдяки поліетиленовому мішку з механізмом замикання. Легка утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 370 / 1329
Розрідження (мбар/кПа) 33 / 3,3
Об'єм сміттєзбірника (л) 170
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,2
Спосіб збору Електричний
Площа поверхні фільтра (м²) 9
Номін. діаметр з'єднання НД 140
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 75
Клас основного фильтру M
Маса (без приладдя) (кг) 158
Вага (з упаковкою) (кг) 163
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 790 x 1580

Оснащення

  • Фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
Промисловий пилосос RE 120 D 2,2
Промисловий пилосос RE 120 D 2,2

Відео

Області застосування
  • Для видалення великих об'ємів шкідливого для здоров'я пилу (ГДК> 0,1 мг/м³)
  • Для збору великих об'ємів дрібної стружки та пилу
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