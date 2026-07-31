Промисловий пилосос RE 9/30 3,2m² Handrüttler
Придатна для багатозмінної експлуатації аспіраційна установка ID 90/30 - високоефективне рішення для безперервного видалення зваженого пилу і пилу, що осідає на поверхні. Вирізняється низьким рівнем шуму (64 дБ(А)).
Аспіраційна установка ID 90/30 забезпечує безперервне видалення пилу різних матеріалів, що перебуває в підвішеному стані або осілого пилу різних матеріалів, який утворюється під час роботи верстатів і технологічних ліній. Вона розрахована на безперервну багатозмінну експлуатацію, вирізняється дуже тихою роботою (лише 64 дБ(A)) і високою економічністю завдяки використанню електродвигуна класу енергоефективності IE 3. Завдяки високому об'ємному потоку повітря (900 м³/год) і великій площі поверхні фільтра (3,2 м²) установка без проблем впорається з великими обсягами пилу. Очищення основного фільтра класу M здійснюється за допомогою зручного ручного пристрою.
Особливості та переваги
Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, для забезпечення стабільної сили всмоктуванняНизькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування. Конструкція фільтра з армувальною решіткою забезпечує найвищу ефективність його ручного очищення.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузлаЗабезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Система утилізації з використанням поліетиленового мішка для мінімального поширення пилуУтилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу. Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Проста система ручного віброочищення фільтра
- Регулярне очищення фільтра за допомогою важеля забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|250 / 900
|Розрідження (мбар/кПа)
|48 / 4,8
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал сміттєзбірника
|Метал
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Площа поверхні фільтра (м²)
|3,2
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 120
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|64
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|270
|Вага (з упаковкою) (кг)
|270,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1450 x 760 x 1680
Оснащення
- Фільтр: Кишеньковий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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