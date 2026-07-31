Промисловий пилосос RE 9/30 3,2m² Handrüttler

Придатна для багатозмінної експлуатації аспіраційна установка ID 90/30 - високоефективне рішення для безперервного видалення зваженого пилу і пилу, що осідає на поверхні. Вирізняється низьким рівнем шуму (64 дБ(А)).

Аспіраційна установка ID 90/30 забезпечує безперервне видалення пилу різних матеріалів, що перебуває в підвішеному стані або осілого пилу різних матеріалів, який утворюється під час роботи верстатів і технологічних ліній. Вона розрахована на безперервну багатозмінну експлуатацію, вирізняється дуже тихою роботою (лише 64 дБ(A)) і високою економічністю завдяки використанню електродвигуна класу енергоефективності IE 3. Завдяки високому об'ємному потоку повітря (900 м³/год) і великій площі поверхні фільтра (3,2 м²) установка без проблем впорається з великими обсягами пилу. Очищення основного фільтра класу M здійснюється за допомогою зручного ручного пристрою.

Особливості та переваги
Промисловий пилосос RE 9/30 3,2m² Handrüttler: Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, для забезпечення стабільної сили всмоктування
Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, для забезпечення стабільної сили всмоктування
Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування. Конструкція фільтра з армувальною решіткою забезпечує найвищу ефективність його ручного очищення.
Промисловий пилосос RE 9/30 3,2m² Handrüttler: Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Промисловий пилосос RE 9/30 3,2m² Handrüttler: Система утилізації з використанням поліетиленового мішка для мінімального поширення пилу
Система утилізації з використанням поліетиленового мішка для мінімального поширення пилу
Утилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу. Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Проста система ручного віброочищення фільтра
  • Регулярне очищення фільтра за допомогою важеля забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 250 / 900
Розрідження (мбар/кПа) 48 / 4,8
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал сміттєзбірника Метал
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Площа поверхні фільтра (м²) 3,2
Номін. діаметр з'єднання НД 120
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 64
Клас основного фильтру M
Маса (без приладдя) (кг) 270
Вага (з упаковкою) (кг) 270,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1450 x 760 x 1680

Оснащення

  • Фільтр: Кишеньковий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос RE 9/30 3,2m² Handrüttler
Промисловий пилосос RE 9/30 3,2m² Handrüttler

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