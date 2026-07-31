Аспіраційна установка ID 90/30 забезпечує безперервне видалення пилу різних матеріалів, що перебуває в підвішеному стані або осілого пилу різних матеріалів, який утворюється під час роботи верстатів і технологічних ліній. Вона розрахована на безперервну багатозмінну експлуатацію, вирізняється дуже тихою роботою (лише 64 дБ(A)) і високою економічністю завдяки використанню електродвигуна класу енергоефективності IE 3. Завдяки високому об'ємному потоку повітря (900 м³/год) і великій площі поверхні фільтра (3,2 м²) установка без проблем впорається з великими обсягами пилу. Очищення основного фільтра класу M здійснюється за допомогою зручного ручного пристрою.