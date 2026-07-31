Промисловий пилосос RE D
Компактна і мобільна аспіраційна установка ID 130/22 Afc із системою очищення фільтра, що приводиться в дію електродвигуном, призначена для видалення великих об'ємів дрібної стружки і шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ 0,1 мг/м³). Вмикається в трифазну мережу.
Трифазна мобільна промислова промислова аспіраційна установка ID 130/22 Afc зі споживаною потужністю 2,2 кВт і системою фільтрації класу M розрахована на збирання великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з гранично допустимою концентрацією на робочому місці ≥ 0,1 мг/м³). Ефективне очищення компактного і довговічного фільтра забезпечується механізмом віброочищення з електроприводом. Аспіраційна установка оснащена потужною відцентровою турбіною з високим об'ємним потоком повітря, що приводиться в дію енергоефективним (клас IE 2) електродвигуном, розрахованим на безперервну роботу в тризмінному режимі. Міцна і зручна в обслуговуванні конструкція установки також відповідає вимогам інтенсивної промислової експлуатації. Шасі з механізмом опускання великого 170-літрового сміттєзбірника дає змогу легко і зручно розвантажувати зібрані відходи без зняття приводної головки. При цьому поліетиленовий мішок з механізмом замикання, який укладається в сміттєзбірник, і оснащення установки компенсаційним шлангом забезпечують утилізацію відходів з мінімальним поширенням пилу.
Особливості та переваги
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праціСистема фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузлаЗабезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширеннямУтилізація з мінімальним поширенням пилу завдяки поліетиленовому мішку з механізмом замикання. Безпечна утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|370 / 1329
|Розрідження (мбар/кПа)
|33 / 3,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|170
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,2
|Спосіб збору
|Електричний
|Площа поверхні фільтра (м²)
|9
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 140
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|75
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|174
|Вага (з упаковкою) (кг)
|174
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 780 x 1580
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Області застосування
- Для видалення великих обсягів дрібної стружки і шкідливого для здоров'я пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)