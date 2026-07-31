Трифазна мобільна промислова промислова аспіраційна установка ID 130/22 Afc зі споживаною потужністю 2,2 кВт і системою фільтрації класу M розрахована на збирання великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з гранично допустимою концентрацією на робочому місці ≥ 0,1 мг/м³). Ефективне очищення компактного і довговічного фільтра забезпечується механізмом віброочищення з електроприводом. Аспіраційна установка оснащена потужною відцентровою турбіною з високим об'ємним потоком повітря, що приводиться в дію енергоефективним (клас IE 2) електродвигуном, розрахованим на безперервну роботу в тризмінному режимі. Міцна і зручна в обслуговуванні конструкція установки також відповідає вимогам інтенсивної промислової експлуатації. Шасі з механізмом опускання великого 170-літрового сміттєзбірника дає змогу легко і зручно розвантажувати зібрані відходи без зняття приводної головки. При цьому поліетиленовий мішок з механізмом замикання, який укладається в сміттєзбірник, і оснащення установки компенсаційним шлангом забезпечують утилізацію відходів з мінімальним поширенням пилу.