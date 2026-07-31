RI 334 D4-ENT-M - мобільна аспіраційна установка для промислових верстатів, оснащена компресором високого тиску, що гарантує надійне видалення будь-яких проблематичних відходів виробництва, зокрема липкого пилу і стружки. Шафа управління з автоматичним пристроєм віброочищення фільтра забезпечує довгий термін служби фільтра. Як опції пропонуються диференціальне реле тиску для контролю стану фільтра та ультразвуковий датчик для дистанційного контролю рівня заповнення сміттєзбірника. Установка пропонується в різних варіантах продуктивності та з фільтрами різних класів (аж до класу H для збирання канцерогенного пилу).