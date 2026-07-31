Промисловий пилосос RE D
Мобільна аспіраційна установка RI 334 D4-ENT-M призначена для надійного видалення проблематичних пилу та стружки, що утворюються під час роботи технологічного обладнання. Така можливість забезпечується використанням компресора високого тиску.
RI 334 D4-ENT-M - мобільна аспіраційна установка для промислових верстатів, оснащена компресором високого тиску, що гарантує надійне видалення будь-яких проблематичних відходів виробництва, зокрема липкого пилу і стружки. Шафа управління з автоматичним пристроєм віброочищення фільтра забезпечує довгий термін служби фільтра. Як опції пропонуються диференціальне реле тиску для контролю стану фільтра та ультразвуковий датчик для дистанційного контролю рівня заповнення сміттєзбірника. Установка пропонується в різних варіантах продуктивності та з фільтрами різних класів (аж до класу H для збирання канцерогенного пилу).
Особливості та переваги
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
- Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
- Утилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу.
- Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Зручне очищення фільтра за допомогою механізму віброочищення з електроприводом
- Зручне й ефективне очищення фільтра та забезпечення стабільної сили всмоктування.
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
- Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|87,5 / 315
|Розрідження (мбар/кПа)
|260 / 26
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|50
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Площа поверхні фільтра (м²)
|3,2
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|62
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|170
|Вага (з упаковкою) (кг)
|170,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 777 x 1938
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