Промисловий пилосос RE D

Мобільна аспіраційна установка RI 334 D4-ENT-M призначена для надійного видалення проблематичних пилу та стружки, що утворюються під час роботи технологічного обладнання. Така можливість забезпечується використанням компресора високого тиску.

RI 334 D4-ENT-M - мобільна аспіраційна установка для промислових верстатів, оснащена компресором високого тиску, що гарантує надійне видалення будь-яких проблематичних відходів виробництва, зокрема липкого пилу і стружки. Шафа управління з автоматичним пристроєм віброочищення фільтра забезпечує довгий термін служби фільтра. Як опції пропонуються диференціальне реле тиску для контролю стану фільтра та ультразвуковий датчик для дистанційного контролю рівня заповнення сміттєзбірника. Установка пропонується в різних варіантах продуктивності та з фільтрами різних класів (аж до класу H для збирання канцерогенного пилу).

Особливості та переваги
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
  • Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
  • Утилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу.
  • Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Зручне очищення фільтра за допомогою механізму віброочищення з електроприводом
  • Зручне й ефективне очищення фільтра та забезпечення стабільної сили всмоктування.
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
  • Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 87,5 / 315
Розрідження (мбар/кПа) 260 / 26
Об'єм сміттєзбірника (л) 50
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Площа поверхні фільтра (м²) 3,2
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 62
Клас основного фильтру M
Маса (без приладдя) (кг) 170
Вага (з упаковкою) (кг) 170,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 915 x 777 x 1938
Промисловий пилосос RE D
Промисловий пилосос RE D

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