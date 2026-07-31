Промисловий пилосос RE D
Мобільний пилоуловлювач RI 334 D4-ENT-M IE2 оснащений компресором високого тиску, який дає змогу відокремлювати пил і стружку будь-яких видів, що зчіплюються з поверхнями.
Аспіраційна установка RI 334 D4-ENT-M IE2 гарантує надійне очищення виробничого обладнання. Завдяки компресору високого тиску вона підходить для видалення проблематичних (у т. ч. липких) пилу та стружки будь-якого роду. Установка пропонується в різних варіантах продуктивності та з фільтрами різних класів (аж до класу H для збору канцерогенного пилу). Шафа керування з автоматичним пристроєм віброочищення фільтра забезпечує довгий термін служби фільтра. Як опції пропонуються диференціальне реле тиску для контролю стану фільтра та ультразвуковий датчик для дистанційного контролю рівня заповнення сміттєзбірника.
Особливості та переваги
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праціСистема фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузлаЗабезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширеннямУтилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу. Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|138 / 495
|Розрідження (мбар/кПа)
|140 / 14
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|50
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|4
|Спосіб збору
|Електричний
|Площа поверхні фільтра (м²)
|3,2
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|200
|Вага (з упаковкою) (кг)
|200,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 777 x 1824
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