Аспіраційна установка RI 334 D4-ENT-M IE2 гарантує надійне очищення виробничого обладнання. Завдяки компресору високого тиску вона підходить для видалення проблематичних (у т. ч. липких) пилу та стружки будь-якого роду. Установка пропонується в різних варіантах продуктивності та з фільтрами різних класів (аж до класу H для збору канцерогенного пилу). Шафа керування з автоматичним пристроєм віброочищення фільтра забезпечує довгий термін служби фільтра. Як опції пропонуються диференціальне реле тиску для контролю стану фільтра та ультразвуковий датчик для дистанційного контролю рівня заповнення сміттєзбірника.