Промисловий пилосос RE D

Мобільний пилоуловлювач RI 334 D4-ENT-M IE2 оснащений компресором високого тиску, який дає змогу відокремлювати пил і стружку будь-яких видів, що зчіплюються з поверхнями.

Аспіраційна установка RI 334 D4-ENT-M IE2 гарантує надійне очищення виробничого обладнання. Завдяки компресору високого тиску вона підходить для видалення проблематичних (у т. ч. липких) пилу та стружки будь-якого роду. Установка пропонується в різних варіантах продуктивності та з фільтрами різних класів (аж до класу H для збору канцерогенного пилу). Шафа керування з автоматичним пристроєм віброочищення фільтра забезпечує довгий термін служби фільтра. Як опції пропонуються диференціальне реле тиску для контролю стану фільтра та ультразвуковий датчик для дистанційного контролю рівня заповнення сміттєзбірника.

Особливості та переваги
Промисловий пилосос RE D: Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Промисловий пилосос RE D: Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Промисловий пилосос RE D: Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
Утилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу. Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 138 / 495
Розрідження (мбар/кПа) 140 / 14
Об'єм сміттєзбірника (л) 50
Номінальна споживана потужність (кВт) 4
Спосіб збору Електричний
Площа поверхні фільтра (м²) 3,2
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 70
Клас основного фильтру M
Маса (без приладдя) (кг) 200
Вага (з упаковкою) (кг) 200,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 915 x 777 x 1824
Промисловий пилосос RE D
Промисловий пилосос RE D

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