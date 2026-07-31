Промисловий пилосос RE D

Система пиловидалення середнього тиску RE 201 D 5,5 дає змогу ефективно збирати великі обсяги пилу різних видів. До неї можуть без проблем приєднуватися стаціонарно встановлені відсмоктувальні пристрої.

Спроектована компанією Ringler система пиловидалення середнього тиску постачається у вигляді 2 попередньо змонтованих модулів у конструктивному виконанні 22 (відповідно до DIN EN 60335-2-69, дод. CC), з окремою шафою керування. Основні компоненти системи: повністю звукоізольований приводний вузол із глушником на виході повітря; вентилятор середнього тиску в литому алюмінієвому корпусі; корпус фільтра зі вставним мішечним фільтром площею 14 м² класу M (C) за стандартом DIN EN 60335-2-69/ дод. AA, з пристроєм віброочищення, що приводиться в дію електродвигуном; попередній сепаратор із вхідним штуцером DN 175; сміттєзбірник об'ємом 50 л; 50-літровий мішок із круглим дном і притискач для мішка; компенсаційний шланг DN 25 зі швидкодіючим роз'ємом; кабель для з'єднання шафи управління з всмоктувальним агрегатом завдовжки прибл. 4 м (знімний, з вилкою Harting); шафа управління зі ступенем захисту IP 54, що відповідає вимогам VDE 0113. Функції керування для стандартного виконання: увімкнення системи (головним вимикачем); увімкнення турбіни (кнопкою); вимкнення турбіни (кнопкою); автоматичне увімкнення двигуна пристрою віброочищення після вимкнення турбіни і припинення її обертання за інерцією; автоматичне вимкнення двигуна пристрою віброочищення після спливу 20 с його роботи. Система у вибухозахищеному виконанні (B1). Гарантія: 12 місяців за умови належного застосування та регулярного обслуговування.

Особливості та переваги
Промисловий пилосос RE D: Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Промисловий пилосос RE D: Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Промисловий пилосос RE D: Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, з електричною системою очищення
Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, з електричною системою очищення
Безперервна робота з високою силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу. Проварені шви гарантують довгий термін служби кишенькового фільтра. Зручне й ефективне очищення фільтра та забезпечення стабільної сили всмоктування.
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
  • Утилізація з мінімальним поширенням пилу завдяки поліетиленовому мішку з механізмом замикання.
  • Легка утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 738 / 2655
Розрідження (мбар/кПа) 47 / 4,7
Об'єм сміттєзбірника (л) 50
Матеріал сміттєзбірника Метал
Номінальна споживана потужність (кВт) 5,5
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 175
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 68
Клас основного фильтру M
Маса (без приладдя) (кг) 370
Вага (з упаковкою) (кг) 469
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1086 x 1363 x 2667

Оснащення

  • Фільтр: Кишеньковий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос RE D
Промисловий пилосос RE D

Відео

Області застосування
  • Для видалення великих обсягів шкідливого для здоров'я пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Для збору великих об'ємів дрібної стружки та пилу
Аксесуари