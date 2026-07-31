Промисловий пилосос RE D
Система пиловидалення середнього тиску RE 201 D 5,5 дає змогу ефективно збирати великі обсяги пилу різних видів. До неї можуть без проблем приєднуватися стаціонарно встановлені відсмоктувальні пристрої.
Спроектована компанією Ringler система пиловидалення середнього тиску постачається у вигляді 2 попередньо змонтованих модулів у конструктивному виконанні 22 (відповідно до DIN EN 60335-2-69, дод. CC), з окремою шафою керування. Основні компоненти системи: повністю звукоізольований приводний вузол із глушником на виході повітря; вентилятор середнього тиску в литому алюмінієвому корпусі; корпус фільтра зі вставним мішечним фільтром площею 14 м² класу M (C) за стандартом DIN EN 60335-2-69/ дод. AA, з пристроєм віброочищення, що приводиться в дію електродвигуном; попередній сепаратор із вхідним штуцером DN 175; сміттєзбірник об'ємом 50 л; 50-літровий мішок із круглим дном і притискач для мішка; компенсаційний шланг DN 25 зі швидкодіючим роз'ємом; кабель для з'єднання шафи управління з всмоктувальним агрегатом завдовжки прибл. 4 м (знімний, з вилкою Harting); шафа управління зі ступенем захисту IP 54, що відповідає вимогам VDE 0113. Функції керування для стандартного виконання: увімкнення системи (головним вимикачем); увімкнення турбіни (кнопкою); вимкнення турбіни (кнопкою); автоматичне увімкнення двигуна пристрою віброочищення після вимкнення турбіни і припинення її обертання за інерцією; автоматичне вимкнення двигуна пристрою віброочищення після спливу 20 с його роботи. Система у вибухозахищеному виконанні (B1). Гарантія: 12 місяців за умови належного застосування та регулярного обслуговування.
Особливості та переваги
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праціСистема фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузлаЗабезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, з електричною системою очищенняБезперервна робота з високою силою всмоктування та ефективною фільтрацією пилу. Проварені шви гарантують довгий термін служби кишенькового фільтра. Зручне й ефективне очищення фільтра та забезпечення стабільної сили всмоктування.
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
- Утилізація з мінімальним поширенням пилу завдяки поліетиленовому мішку з механізмом замикання.
- Легка утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|738 / 2655
|Розрідження (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|50
|Матеріал сміттєзбірника
|Метал
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|5,5
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 175
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|68
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|370
|Вага (з упаковкою) (кг)
|469
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1086 x 1363 x 2667
Оснащення
- Фільтр: Кишеньковий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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Області застосування
- Для видалення великих обсягів шкідливого для здоров'я пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для збору великих об'ємів дрібної стружки та пилу