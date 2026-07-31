Спроектована компанією Ringler система пиловидалення середнього тиску постачається у вигляді 2 попередньо змонтованих модулів у конструктивному виконанні 22 (відповідно до DIN EN 60335-2-69, дод. CC), з окремою шафою керування. Основні компоненти системи: повністю звукоізольований приводний вузол із глушником на виході повітря; вентилятор середнього тиску в литому алюмінієвому корпусі; корпус фільтра зі вставним мішечним фільтром площею 14 м² класу M (C) за стандартом DIN EN 60335-2-69/ дод. AA, з пристроєм віброочищення, що приводиться в дію електродвигуном; попередній сепаратор із вхідним штуцером DN 175; сміттєзбірник об'ємом 50 л; 50-літровий мішок із круглим дном і притискач для мішка; компенсаційний шланг DN 25 зі швидкодіючим роз'ємом; кабель для з'єднання шафи управління з всмоктувальним агрегатом завдовжки прибл. 4 м (знімний, з вилкою Harting); шафа управління зі ступенем захисту IP 54, що відповідає вимогам VDE 0113. Функції керування для стандартного виконання: увімкнення системи (головним вимикачем); увімкнення турбіни (кнопкою); вимкнення турбіни (кнопкою); автоматичне увімкнення двигуна пристрою віброочищення після вимкнення турбіни і припинення її обертання за інерцією; автоматичне вимкнення двигуна пристрою віброочищення після спливу 20 с його роботи. Система у вибухозахищеному виконанні (B1). Гарантія: 12 місяців за умови належного застосування та регулярного обслуговування.