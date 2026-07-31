Розроблена для всмоктування великих об'ємів дрібної стружки та небезпечного для здоров'я пилу (ГДКр.з. > 0,1 мг/м³), а також для використання у вибухонебезпечних зонах (зона 22), мобільна промислова аспіраційна установка ID 130/22 Z22 чудово підходить для важких промислових умов експлуатації. Крім того, її потужна та енергоефективна (IE2) відцентрова турбіна з високим об'ємним потоком повітря дає змогу забезпечити безперервну роботу в тризмінному режимі. Мобільна установка з трифазним приводом потужністю 2,2 кВт оснащена системою фільтрації пилу класу M, вбудованим механічним пристроєм віброочищення фільтра і 170-літровим сміттєзбірником, який легко опускається для спорожнення за допомогою шасі з розвантажувальним механізмом без зняття приводного вузла. При цьому поліетиленовий мішок із вбудованим механізмом замикання і компенсаційний шланг на апараті забезпечують спорожнення і безпечну утилізацію відходів із мінімальним поширенням пилу. При експлуатації з діаметром 120 апарат має сертифікат DGUV H3 для деревного пилу. Це забезпечує максимальний вміст залишкового пилу у зворотному повітрі не більше ніж 0,1 мг/м³ і, відповідно, високий рівень захисту здоров'я.