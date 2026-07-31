Промисловий пилосос ID 130/22 Z22

Рішення для експлуатації у вибухонебезпечній зоні 22: аспіраційна установка ID 130/22 Z22, призначена для видалення великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК > 0,1 мг/м³). У міцному мобільному виконанні, з трифазним приводом.

Розроблена для всмоктування великих об'ємів дрібної стружки та небезпечного для здоров'я пилу (ГДКр.з. > 0,1 мг/м³), а також для використання у вибухонебезпечних зонах (зона 22), мобільна промислова аспіраційна установка ID 130/22 Z22 чудово підходить для важких промислових умов експлуатації. Крім того, її потужна та енергоефективна (IE2) відцентрова турбіна з високим об'ємним потоком повітря дає змогу забезпечити безперервну роботу в тризмінному режимі. Мобільна установка з трифазним приводом потужністю 2,2 кВт оснащена системою фільтрації пилу класу M, вбудованим механічним пристроєм віброочищення фільтра і 170-літровим сміттєзбірником, який легко опускається для спорожнення за допомогою шасі з розвантажувальним механізмом без зняття приводного вузла. При цьому поліетиленовий мішок із вбудованим механізмом замикання і компенсаційний шланг на апараті забезпечують спорожнення і безпечну утилізацію відходів із мінімальним поширенням пилу. При експлуатації з діаметром 120 апарат має сертифікат DGUV H3 для деревного пилу. Це забезпечує максимальний вміст залишкового пилу у зворотному повітрі не більше ніж 0,1 мг/м³ і, відповідно, високий рівень захисту здоров'я.

Особливості та переваги
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру і додатковим патронним фільтром
  • Низькі витрати, тривалий термін служби і простота обслуговування.
  • Конструкція кишенькового фільтра з армуючими решітками забезпечує найвищу ефективність його очищення.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
  • Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
  • Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Сертифікат DGUV H3 для деревного пилу
  • Сертифікат H3 дійсний у разі використання пристрою з DN 120.
  • Безпечна утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 369 / 1329
Розрідження (мбар/кПа) 25 / 2,5
Об'єм сміттєзбірника (л) 170
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,2
Спосіб збору Електричний
Площа поверхні фільтра (м²) 9
Номін. діаметр з'єднання НД 140
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 72
Клас основного фильтру M
Маса (без приладдя) (кг) 164
Вага (з упаковкою) (кг) 168
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 790 x 1580

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22

Відео

Області застосування
  • Для видалення великих обсягів дрібної стружки і шкідливого для здоров'я пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
Аксесуари