Промисловий пилосос ID 130/22 Z22
Рішення для експлуатації у вибухонебезпечній зоні 22: аспіраційна установка ID 130/22 Z22, призначена для видалення великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК > 0,1 мг/м³). У міцному мобільному виконанні, з трифазним приводом.
Розроблена для всмоктування великих об'ємів дрібної стружки та небезпечного для здоров'я пилу (ГДКр.з. > 0,1 мг/м³), а також для використання у вибухонебезпечних зонах (зона 22), мобільна промислова аспіраційна установка ID 130/22 Z22 чудово підходить для важких промислових умов експлуатації. Крім того, її потужна та енергоефективна (IE2) відцентрова турбіна з високим об'ємним потоком повітря дає змогу забезпечити безперервну роботу в тризмінному режимі. Мобільна установка з трифазним приводом потужністю 2,2 кВт оснащена системою фільтрації пилу класу M, вбудованим механічним пристроєм віброочищення фільтра і 170-літровим сміттєзбірником, який легко опускається для спорожнення за допомогою шасі з розвантажувальним механізмом без зняття приводного вузла. При цьому поліетиленовий мішок із вбудованим механізмом замикання і компенсаційний шланг на апараті забезпечують спорожнення і безпечну утилізацію відходів із мінімальним поширенням пилу. При експлуатації з діаметром 120 апарат має сертифікат DGUV H3 для деревного пилу. Це забезпечує максимальний вміст залишкового пилу у зворотному повітрі не більше ніж 0,1 мг/м³ і, відповідно, високий рівень захисту здоров'я.
Особливості та переваги
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру і додатковим патронним фільтром
- Низькі витрати, тривалий термін служби і простота обслуговування.
- Конструкція кишенькового фільтра з армуючими решітками забезпечує найвищу ефективність його очищення.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
- Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
- Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Сертифікат DGUV H3 для деревного пилу
- Сертифікат H3 дійсний у разі використання пристрою з DN 120.
- Безпечна утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|369 / 1329
|Розрідження (мбар/кПа)
|25 / 2,5
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|170
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,2
|Спосіб збору
|Електричний
|Площа поверхні фільтра (м²)
|9
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 140
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|72
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|164
|Вага (з упаковкою) (кг)
|168
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 790 x 1580
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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Області застосування
- Для видалення великих обсягів дрібної стружки і шкідливого для здоров'я пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)