Промисловий пилосос ID 130/22 Z22 Afc

Компактна і мобільна аспіраційна установка ID 130/22 Z22 Afc із системою очищення фільтра, що приводиться в дію електродвигуном, призначена для видалення великих об'ємів дрібної стружки і шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ 0,1 мг/м³) на вибухонебезпечних ділянках (у зоні 22).

Мобільна промислова аспіраційна установка ID 130/22 Z22 Afc зі споживаною потужністю 2,2 кВт і системою фільтрації класу M розрахована на збирання великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з гранично допустимою концентрацією на робочому місці ≥ 0,1 мг/м³) на ділянках із можливим короткочасним формуванням вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22). Ефективне очищення довговічного фільтра забезпечується механізмом віброочищення з електроприводом. Аспіраційну установку оснащено потужною відцентровою турбіною з високим об'ємним потоком повітря, що приводиться в дію енергоефективним (клас IE2) електродвигуном, розрахованим на безперервну роботу в тризмінному режимі. Міцна і зручна в обслуговуванні конструкція установки також відповідає вимогам інтенсивної промислової експлуатації. Шасі з розвантажувальним механізмом дає змогу зручно розвантажувати великий 170-літровий сміттєзбірник без зняття приводного вузла. Завдяки поліетиленовому мішку з вмонтованим механізмом замикання та компенсаційному шлангу на апараті спорожнення сміттєзбірника відбувається безпечно та з мінімальним поширенням пилу. При експлуатації з діаметром 120 апарат має сертифікат DGUV H3 для деревного пилу. Це забезпечує максимальний вміст залишкового пилу у зворотному повітрі не більше ніж 0,1 мг/м³ і, відповідно, високий рівень захисту здоров'я.

Особливості та переваги
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22 Afc: Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22 Afc: Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22 Afc: Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
Система утилізації шкідливого для здоров'я пилу з його мінімальним поширенням
Утилізація з мінімальним поширенням пилу завдяки поліетиленовому мішку з механізмом замикання. Безпечна утилізація пилу, що збирається в поліетиленовому мішку.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 370 / 1329
Розрідження (мбар/кПа) 33 / 3,3
Об'єм сміттєзбірника (л) 170
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,2
Спосіб збору Електричний
Площа поверхні фільтра (м²) 9
Номін. діаметр з'єднання НД 140
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 75
Клас основного фильтру M
Маса (без приладдя) (кг) 174
Вага (з упаковкою) (кг) 175
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1170 x 780 x 1580

Оснащення

  • Фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22 Afc
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22 Afc
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22 Afc
Промисловий пилосос ID 130/22 Z22 Afc

Відео

Області застосування
  • Для видалення великих обсягів дрібної стружки і шкідливого для здоров'я пилу (ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Придатність до експлуатації в зоні 22 (за класифікацією ATEX).
Аксесуари