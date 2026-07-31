Мобільна промислова аспіраційна установка ID 130/22 Z22 Afc зі споживаною потужністю 2,2 кВт і системою фільтрації класу M розрахована на збирання великих об'ємів дрібної стружки та шкідливого для здоров'я пилу (з гранично допустимою концентрацією на робочому місці ≥ 0,1 мг/м³) на ділянках із можливим короткочасним формуванням вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22). Ефективне очищення довговічного фільтра забезпечується механізмом віброочищення з електроприводом. Аспіраційну установку оснащено потужною відцентровою турбіною з високим об'ємним потоком повітря, що приводиться в дію енергоефективним (клас IE2) електродвигуном, розрахованим на безперервну роботу в тризмінному режимі. Міцна і зручна в обслуговуванні конструкція установки також відповідає вимогам інтенсивної промислової експлуатації. Шасі з розвантажувальним механізмом дає змогу зручно розвантажувати великий 170-літровий сміттєзбірник без зняття приводного вузла. Завдяки поліетиленовому мішку з вмонтованим механізмом замикання та компенсаційному шлангу на апараті спорожнення сміттєзбірника відбувається безпечно та з мінімальним поширенням пилу. При експлуатації з діаметром 120 апарат має сертифікат DGUV H3 для деревного пилу. Це забезпечує максимальний вміст залишкового пилу у зворотному повітрі не більше ніж 0,1 мг/м³ і, відповідно, високий рівень захисту здоров'я.