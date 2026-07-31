Аспіраційна установка Kärcher ID 90/30 Afc Z22 може без проблем експлуатуватися навіть на вибухонебезпечних виробничих ділянках. Від аналогічної моделі ID 90/30 Afc вона відрізняється наявністю додаткових датчика напряму обертання та оптичного сигналізатора, а також системою керування і, як наслідок, допуском до експлуатації в зоні 22. Надзвичайно економічна та тиха установка (64 дБ(А)) призначена для багатозмінної експлуатації й забезпечує безперервне видалення зваженого або осілого пилу безпосередньо під час роботи верстатів або виробничих ліній. Високоефективна радіальна турбіна класу IE 3 забезпечує стабільно високе значення об'ємного потоку повітря на рівні 900 м³/год, що в поєднанні з великою площею основного фільтра класу M (3,2 м²) гарантує тривалу роботу навіть під час видалення великих обсягів пилу. Очищення фільтра проводиться автоматично за допомогою електричного вібромеханізму.