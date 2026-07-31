Промисловий пилосос ID 90/30 Afc Z22
Тиха (64 дБ(А)) аспіраційна установка ID 90/30 Afc Z22 придатна для надійного видалення великих об'ємів пилу, зокрема на ділянках із можливим короткочасним формуванням вибухонебезпечної атмосфери (у зоні 22). Вона оснащена електричною системою віброочищення фільтра.
Аспіраційна установка Kärcher ID 90/30 Afc Z22 може без проблем експлуатуватися навіть на вибухонебезпечних виробничих ділянках. Від аналогічної моделі ID 90/30 Afc вона відрізняється наявністю додаткових датчика напряму обертання та оптичного сигналізатора, а також системою керування і, як наслідок, допуском до експлуатації в зоні 22. Надзвичайно економічна та тиха установка (64 дБ(А)) призначена для багатозмінної експлуатації й забезпечує безперервне видалення зваженого або осілого пилу безпосередньо під час роботи верстатів або виробничих ліній. Високоефективна радіальна турбіна класу IE 3 забезпечує стабільно високе значення об'ємного потоку повітря на рівні 900 м³/год, що в поєднанні з великою площею основного фільтра класу M (3,2 м²) гарантує тривалу роботу навіть під час видалення великих обсягів пилу. Очищення фільтра проводиться автоматично за допомогою електричного вібромеханізму.
Особливості та переваги
Довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, з електричною системою очищенняНизькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування. Зручне й ефективне очищення фільтра та забезпечення стабільної високої сили всмоктування.
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузлаЗабезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Система утилізації з використанням поліетиленового мішка для мінімального поширення пилуУтилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу. Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Зручне очищення фільтра за допомогою механізму віброочищення з електроприводом
- Зручне й ефективне очищення фільтра та забезпечення стабільної сили всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|250 / 900
|Розрідження (мбар/кПа)
|48 / 4,8
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал сміттєзбірника
|Метал
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Площа поверхні фільтра (м²)
|3,2
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 120
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|64
|Клас основного фильтру
|M
|Маса (без приладдя) (кг)
|314
|Вага (з упаковкою) (кг)
|301,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1497 x 800 x 1690
Оснащення
- Фільтр: Кишеньковий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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