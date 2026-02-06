Підлогомийна машина Робот-підлогомийна машина KIRA BR 200 (з роликовими щітками)
KIRA BR 200 ефективно очищає великі площі. Оснащена роликовими щітками, які ідеально підходять для структурованих і нерівних підлогових покриттів – інтелектуальна, ефективна і високопродуктивна при будь-якому застосуванні.
KIRA BR 200 поєднує в собі інтелектуальну технологію і високу продуктивність по площі. Завдяки великій робочій ширині і високій швидкості руху вона ефективно і ретельно прибирає навіть структуровані і нерівні підлогові покриття. Попереднє підмітання і вологе прибирання завдяки технології роликових щіток виконуються за один прохід з економією часу. Бічна щітка забезпечує чистоту по краях. Ефективна мультисенсорна система з круговим оглядом на 360° надійно розпізнає перешкоди, виступи і скляні поверхні, гарантуючи тим самим безпеку навігації. Базова станція забезпечує максимальну автономність за рахунок автоматичного наповнення чистою водою, зливу брудної води і зарядки акумулятора. За допомогою функції календарного планування завдання з очищення можна гнучко адаптувати і планувати заздалегідь. KIRA BR 200 може використовуватися повністю автономно, але при необхідності допускає і ручне управління, як машина з сидінням для оператора. Вона може легко інтегруватися в існуючі процеси через портал KIRA Equipment Manager і додаток KIRA Robots.
Особливості та переваги
Базова станція (опція)Забезпечує повністю автономну експлуатацію. Обслуговування (наповнення чистою водою, злив брудної води, промивання бака, зарядка акумулятора) може здійснюватися роботами автономно. Опція (роботизована машина може експлуатуватися і без базової станції).
Обхід перешкодНадійне розпізнавання невідомих перешкод. Самостійне складання маршрутів об'їзду. Автономне маневрування в разі необхідності.
Підключення до інфраструктуриKIRA BR 200 легко інтегрується в існуючу інфраструктуру. З'єднання з системою управління жалюзійними воротами і VDA 5050 забезпечує ефективну і гнучку взаємодію з іншими системами і машинами і, таким чином, високий ступінь автоматизації та оптимізації процесів.
Простота управління
- Зручне і надійне управління всіма функціями робота за допомогою сенсорного дисплея.
- Покрокове інструктування користувача для легкого управління.
- Можливість налаштування та експлуатації робота персоналом, який не має спеціальних знань.
Технологія роликових щіток
- Завдяки високому тиску прижиму щіток ідеально підходить для сильно забруднених поверхонь.
- Низька витрата води.
- Одночасне виконання підмітання та вологого прибирання.
Вбудована бічна щітка
- Забезпечує ретельне очищення підлоги, включаючи її крайові ділянки.
- Переміщує бруд в робочу зону щіткової голови.
- Скорочує необхідність ручного допрацювання до мінімуму.
Надійна навігація завдяки мультисенсорній системі
- Потужні датчики і круговий огляд на 360°.
- Надійне розпізнавання скла і виступаючих частин.
- Контроль бічних зон за допомогою датчиків.
Сертифікат з безпеки
- Надійне безконтактне розпізнавання людей, перешкод і перепадів висот.
- Сертифікати безпеки за стандартами CSA_22.2 № 336-17 і IEC 63327.
- Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
Широкий спектр застосування
- Може працювати в автономному або ручному режимі.
- Можливість локального прибирання в ручному режимі.
- Дозволяє використовувати кілька профілів користувачів з індивідуальними повноваженнями.
Сумісність
- Прямий доступ до порталу KIRA Equipment Manager і додатку KIRA Robots.
- Відправлення звітів і повідомлень про стан на мобільні пристрої.
- Включає звіти про прибирання, інформацію про стан робота, несправності та багато іншого.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|2250
|Потужність тягового двигуна (Вт)
|1300
|Потужність турбіни (Вт)
|552
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|1500
|Робоча ширина щіток (мм)
|850
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|215
|Частота обертання щітки (об/хв)
|380 - 950
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|1100
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|200 / 220
|Бак для миючого засобу (л)
|10
|Об'єм контейнера для сміття (л)
|9
|Теоретична продуктивність по площі в автономному режимі (м²/год)
|макс. 4590
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|7143
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Кількість батарей
|4
|Тип батареї
|Літій-іон
|Напруга / ємність батареї (В/Ач)
|24 / 320
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|прим. 4
|Час заряду батареї (год)
|прим. 4,7
|Швидкість руху в автономному режимі (км/год)
|макс. 5,4
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|64,5
|Ширина розвороту в автономному режимі (м)
|2,8
|Допустимий кут підйому (%)
|макс. 6
|Ширина проїзду в автономному режимі (мм)
|макс. 1350
|Маса (без приладдя) (кг)
|630
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|630
|Вага (з упаковкою) (кг)
|632,332
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1944 x 1138 x 1471
Комплектація
- Батарея і зарядний пристрій
- Всмоктуюча балка
- Обертова щітка: 2 шт.
- Бічні щітки
- Проблисковий маячок
Оснащення
- Батарея
- Тип ущільнюючих смуг: Linatex®
- Система DOSE
- З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
- Великий сенсорний дисплей з високою роздільною здатністю
- Можливість стикування з базовою станцією
- Підготовлене управління ролетними воротами
- Автономне прибирання
- Автоматичне попереднє підмітання
- З режимом ручного переміщення
- Просте налаштування, яке не вимагає спеціальних знань
- Високоефективні датчики
- Розпізнавання перешкод і перепадів висот
- Автоматичне огинання перешкод
- Сертифікат з безпеки експлуатації в громадських зонах
- Складання звітів про прибирання
- Повідомлення на мобільні пристрої
- Функція планування розкладу прибирання
- Система Auto-Fill
- Кольорові індикатори, які показують поведінку робота і статус його роботи.
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Електричний і механічний поплавковий вимикач
- З режимом навчання (Teach & Repeat)
- Тип щітки: Кругла щітка
- Змінний тиск прижиму
- Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Інтерфейс зв'язку: VDA 5050
- Система дозування миючого засобу
Відео
Області застосування
- Великі площі зі структурованими і нерівними підлоговими покриттями
- Для великих відкритих і окремих зон
- Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
- Ідеально підходить для аеропортів, вокзалів, виробничих і складальних цехів, логістичних центрів, виставкових комплексів, конференц-залів, концертних майданчиків тощо.
- Можливість використання в сферах клінінгу, транспорту і промисловості