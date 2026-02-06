KIRA BR 200 поєднує в собі інтелектуальну технологію і високу продуктивність по площі. Завдяки великій робочій ширині і високій швидкості руху вона ефективно і ретельно прибирає навіть структуровані і нерівні підлогові покриття. Попереднє підмітання і вологе прибирання завдяки технології роликових щіток виконуються за один прохід з економією часу. Бічна щітка забезпечує чистоту по краях. Ефективна мультисенсорна система з круговим оглядом на 360° надійно розпізнає перешкоди, виступи і скляні поверхні, гарантуючи тим самим безпеку навігації. Базова станція забезпечує максимальну автономність за рахунок автоматичного наповнення чистою водою, зливу брудної води і зарядки акумулятора. За допомогою функції календарного планування завдання з очищення можна гнучко адаптувати і планувати заздалегідь. KIRA BR 200 може використовуватися повністю автономно, але при необхідності допускає і ручне управління, як машина з сидінням для оператора. Вона може легко інтегруватися в існуючі процеси через портал KIRA Equipment Manager і додаток KIRA Robots.