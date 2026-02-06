Підлогомийна машина Робот-підлогомийна машина KIRA BR 200 (з роликовими щітками)

KIRA BR 200 ефективно очищає великі площі. Оснащена роликовими щітками, які ідеально підходять для структурованих і нерівних підлогових покриттів – інтелектуальна, ефективна і високопродуктивна при будь-якому застосуванні.

KIRA BR 200 поєднує в собі інтелектуальну технологію і високу продуктивність по площі. Завдяки великій робочій ширині і високій швидкості руху вона ефективно і ретельно прибирає навіть структуровані і нерівні підлогові покриття. Попереднє підмітання і вологе прибирання завдяки технології роликових щіток виконуються за один прохід з економією часу. Бічна щітка забезпечує чистоту по краях. Ефективна мультисенсорна система з круговим оглядом на 360° надійно розпізнає перешкоди, виступи і скляні поверхні, гарантуючи тим самим безпеку навігації. Базова станція забезпечує максимальну автономність за рахунок автоматичного наповнення чистою водою, зливу брудної води і зарядки акумулятора. За допомогою функції календарного планування завдання з очищення можна гнучко адаптувати і планувати заздалегідь. KIRA BR 200 може використовуватися повністю автономно, але при необхідності допускає і ручне управління, як машина з сидінням для оператора. Вона може легко інтегруватися в існуючі процеси через портал KIRA Equipment Manager і додаток KIRA Robots.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина Робот-підлогомийна машина KIRA BR 200 (з роликовими щітками): Базова станція (опція)
Базова станція (опція)
Забезпечує повністю автономну експлуатацію. Обслуговування (наповнення чистою водою, злив брудної води, промивання бака, зарядка акумулятора) може здійснюватися роботами автономно. Опція (роботизована машина може експлуатуватися і без базової станції).
Підлогомийна машина Робот-підлогомийна машина KIRA BR 200 (з роликовими щітками): Обхід перешкод
Обхід перешкод
Надійне розпізнавання невідомих перешкод. Самостійне складання маршрутів об'їзду. Автономне маневрування в разі необхідності.
Підлогомийна машина Робот-підлогомийна машина KIRA BR 200 (з роликовими щітками): Підключення до інфраструктури
Підключення до інфраструктури
KIRA BR 200 легко інтегрується в існуючу інфраструктуру. З'єднання з системою управління жалюзійними воротами і VDA 5050 забезпечує ефективну і гнучку взаємодію з іншими системами і машинами і, таким чином, високий ступінь автоматизації та оптимізації процесів.
Простота управління
  • Зручне і надійне управління всіма функціями робота за допомогою сенсорного дисплея.
  • Покрокове інструктування користувача для легкого управління.
  • Можливість налаштування та експлуатації робота персоналом, який не має спеціальних знань.
Технологія роликових щіток
  • Завдяки високому тиску прижиму щіток ідеально підходить для сильно забруднених поверхонь.
  • Низька витрата води.
  • Одночасне виконання підмітання та вологого прибирання.
Вбудована бічна щітка
  • Забезпечує ретельне очищення підлоги, включаючи її крайові ділянки.
  • Переміщує бруд в робочу зону щіткової голови.
  • Скорочує необхідність ручного допрацювання до мінімуму.
Надійна навігація завдяки мультисенсорній системі
  • Потужні датчики і круговий огляд на 360°.
  • Надійне розпізнавання скла і виступаючих частин.
  • Контроль бічних зон за допомогою датчиків.
Сертифікат з безпеки
  • Надійне безконтактне розпізнавання людей, перешкод і перепадів висот.
  • Сертифікати безпеки за стандартами CSA_22.2 № 336-17 і IEC 63327.
  • Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
Широкий спектр застосування
  • Може працювати в автономному або ручному режимі.
  • Можливість локального прибирання в ручному режимі.
  • Дозволяє використовувати кілька профілів користувачів з індивідуальними повноваженнями.
Сумісність
  • Прямий доступ до порталу KIRA Equipment Manager і додатку KIRA Robots.
  • Відправлення звітів і повідомлень про стан на мобільні пристрої.
  • Включає звіти про прибирання, інформацію про стан робота, несправності та багато іншого.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Номінальна споживана потужність (Вт) 2250
Потужність тягового двигуна (Вт) 1300
Потужність турбіни (Вт) 552
Потужність двигуна приводу щітки (Вт) 1500
Робоча ширина щіток (мм) 850
Тиск прижиму щітки (г/см²) 215
Частота обертання щітки (об/хв) 380 - 950
Ширина всмоктуючої балки (мм) 1100
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 200 / 220
Бак для миючого засобу (л) 10
Об'єм контейнера для сміття (л) 9
Теоретична продуктивність по площі в автономному режимі (м²/год) макс. 4590
Площа прибирання від 1 заправки (м²) 7143
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Кількість батарей 4
Тип батареї Літій-іон
Напруга / ємність батареї (В/Ач) 24 / 320
Час роботи від комплекту батарей (год) прим. 4
Час заряду батареї (год) прим. 4,7
Швидкість руху в автономному режимі (км/год) макс. 5,4
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 64,5
Ширина розвороту в автономному режимі (м) 2,8
Допустимий кут підйому (%) макс. 6
Ширина проїзду в автономному режимі (мм) макс. 1350
Маса (без приладдя) (кг) 630
Вага (з аксесуарами) (кг) 630
Вага (з упаковкою) (кг) 632,332
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1944 x 1138 x 1471

Комплектація

  • Батарея і зарядний пристрій
  • Всмоктуюча балка
  • Обертова щітка: 2 шт.
  • Бічні щітки
  • Проблисковий маячок

Оснащення

  • Батарея
  • Тип ущільнюючих смуг: Linatex®
  • Система DOSE
  • З системою регулювання подачі води залежно від швидкості руху
  • Великий сенсорний дисплей з високою роздільною здатністю
  • Можливість стикування з базовою станцією
  • Підготовлене управління ролетними воротами
  • Автономне прибирання
  • Автоматичне попереднє підмітання
  • З режимом ручного переміщення
  • Просте налаштування, яке не вимагає спеціальних знань
  • Високоефективні датчики
  • Розпізнавання перешкод і перепадів висот
  • Автоматичне огинання перешкод
  • Сертифікат з безпеки експлуатації в громадських зонах
  • Складання звітів про прибирання
  • Повідомлення на мобільні пристрої
  • Функція планування розкладу прибирання
  • Система Auto-Fill
  • Кольорові індикатори, які показують поведінку робота і статус його роботи.
  • Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
  • Електричний і механічний поплавковий вимикач
  • З режимом навчання (Teach & Repeat)
  • Тип щітки: Кругла щітка
  • Змінний тиск прижиму
  • Міцна всмоктуюча балка з литого під тиском алюмінію
  • Управління за допомогою мобільного додатку
  • Інтерфейс зв'язку: VDA 5050
  • Система дозування миючого засобу
Відео

Області застосування
  • Великі площі зі структурованими і нерівними підлоговими покриттями
  • Для великих відкритих і окремих зон
  • Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
  • Ідеально підходить для аеропортів, вокзалів, виробничих і складальних цехів, логістичних центрів, виставкових комплексів, конференц-залів, концертних майданчиків тощо.
  • Можливість використання в сферах клінінгу, транспорту і промисловості
