Килими

Лінійка CarpetPro дбайливо і ефективно видаляє забруднення, захищає текстильну поверхню. Інноваційна система зменшує час очищення і просушування, що захищає не тільки оброблені поверхні, але і навколишнє середовище та економить ваш бюджет. Лінійка CarpetPro заснована на технології iCapsol, яка інкапсулює і зв'язує бруд. Немає необхідності в додатковому промиванні килимів, оскільки інкапсульовані залишки забруднення легко видаляються пилососом при подальшому підтримуючому прибиранні. Килими швидко висихають і готові до використання в найкоротші терміни.