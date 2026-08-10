Імпрегнуючий засіб CarpetPro RM 762, 5л
Засіб для просочування CarpetPro RM 762 для килимових та текстильних покриттів. Ефективний захист від сухого та вологого бруду протягом тривалого часу. Захищає волокна, роблячи їх стійкішими до зовнішніх впливів.
Засіб для імпрегнації CarpetPro RM 762, який застосовується після загального чищення, ефективно запобігає повторному забрудненню, що дозволяє подовжити інтервали між генеральними прибираннями та значно заощадити кошти. Спеціальний продукт для імпрегнування синтетичних і натуральних волокон із сертифікатом Woolsafe не склеює їх, а створює захисний шар, що підвищує стійкість до зовнішніх впливів. Сухі забруднення не прилипають до імпрегнованих поверхонь і можуть легко видалятися пилососом, а щодо вологих забруднень волокна виявляють водовідштовхувальний ефект, що також полегшує їх видалення. Імпрегнаційний засіб CarpetPro RM 762 підходить для застосування в мийних пилососах серії Puzzi, а також для нанесення розпилювачами. Він не містить фосфатів і, як наслідок, не сприяє розмноженню водоростей у водоймах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|2
|pH
|5
|Вага (кг)
|5,025
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,435
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Властивості
- Високоефективний засіб для захисту будь-яких текстильних покриттів
- Запобігає злипанню волокон
- Запобігає зчепленню частинок сухого бруду з матеріалами ворсу та основи й дозволяє легко видаляти їх пилососом
- Брудна вода стікає з волокон
- Запобігає повторному забрудненню
- Інтервали вологого прибирання можна скоротити
- Економічний у використанні
- Не містить фосфатів
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Області застосування
- Підготовка автомобіля
- Текстильні поверхні