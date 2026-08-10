Засіб для імпрегнації CarpetPro RM 762, який застосовується після загального чищення, ефективно запобігає повторному забрудненню, що дозволяє подовжити інтервали між генеральними прибираннями та значно заощадити кошти. Спеціальний продукт для імпрегнування синтетичних і натуральних волокон із сертифікатом Woolsafe не склеює їх, а створює захисний шар, що підвищує стійкість до зовнішніх впливів. Сухі забруднення не прилипають до імпрегнованих поверхонь і можуть легко видалятися пилососом, а щодо вологих забруднень волокна виявляють водовідштовхувальний ефект, що також полегшує їх видалення. Імпрегнаційний засіб CarpetPro RM 762 підходить для застосування в мийних пилососах серії Puzzi, а також для нанесення розпилювачами. Він не містить фосфатів і, як наслідок, не сприяє розмноженню водоростей у водоймах.