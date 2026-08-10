Очищувач iCapsol RM 768, 10л
Засіб iCapsol RM 768, призначений для проміжного чищення текстильних поверхонь, формує суху піну, яка реалізує технологію інкапсуляції бруду: забруднення зв'язуються засобом для чищення і видаляються при подальшому підтримуючому прибиранні.
Легко і ретельно видаляє будь-які масляні, жирові та мінеральні забруднення під час проміжного чищення текстильних підлогових покриттів з натуральних або синтетичних волокон: рідкий засіб для чищення килимів iCapsol RM 768, що має сертифікат Woolsafe. Ідеальний продукт для клінінгових компаній, що надають велике значення оперативності та якості очищення текстильних підлогових покриттів, а також швидкості їхнього висихання: засіб для проміжного чищення за одностадійним методом, придатний для застосування в апаратах для чищення килимів, які оснащуються щітками або падами. Інноваційна технологія iCapsol забезпечує інкапсуляцію забруднень, їх кристалізацію в процесі сушіння і подальше легке видалення пилососом. Водночас поглинач запахів, що входить до формули продукту, ефективно усуває неприємні запахи тютюнового диму, поту або сечі. Іншими перевагами засобу для чищення iCapsol RM 768 є готовність до застосування, відсутність фосфатів, сповільнення повторного забруднення і надання приємного свіжого запаху.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|6
|Вага (кг)
|10,37
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,85
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 190 x 307
Властивості
- З компонентом для усунення запахів. Ефективно видаляє неприємні запахи, такі як піт, сеча, нікотин і т. д.
- Дуже швидко висихає (від 20 хвилин)
- Технологія iCapsol: не потрібне додаткове змивання, що зменшує час на висихання
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Особливо добре підходить для машин, які чистять килими
- Делікатний до матеріалів.
- Не містить відбілювачів
- Покращує гігієнічні показники
- Приємний, свіжий аромат.
Області застосування
- Текстильні поверхні