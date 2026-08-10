Легко і ретельно видаляє будь-які масляні, жирові та мінеральні забруднення під час проміжного чищення текстильних підлогових покриттів з натуральних або синтетичних волокон: рідкий засіб для чищення килимів iCapsol RM 768, що має сертифікат Woolsafe. Ідеальний продукт для клінінгових компаній, що надають велике значення оперативності та якості очищення текстильних підлогових покриттів, а також швидкості їхнього висихання: засіб для проміжного чищення за одностадійним методом, придатний для застосування в апаратах для чищення килимів, які оснащуються щітками або падами. Інноваційна технологія iCapsol забезпечує інкапсуляцію забруднень, їх кристалізацію в процесі сушіння і подальше легке видалення пилососом. Водночас поглинач запахів, що входить до формули продукту, ефективно усуває неприємні запахи тютюнового диму, поту або сечі. Іншими перевагами засобу для чищення iCapsol RM 768 є готовність до застосування, відсутність фосфатів, сповільнення повторного забруднення і надання приємного свіжого запаху.