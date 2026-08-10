Очищувач iCapsol RM 768, 10л

Засіб iCapsol RM 768, призначений для проміжного чищення текстильних поверхонь, формує суху піну, яка реалізує технологію інкапсуляції бруду: забруднення зв'язуються засобом для чищення і видаляються при подальшому підтримуючому прибиранні.

Легко і ретельно видаляє будь-які масляні, жирові та мінеральні забруднення під час проміжного чищення текстильних підлогових покриттів з натуральних або синтетичних волокон: рідкий засіб для чищення килимів iCapsol RM 768, що має сертифікат Woolsafe. Ідеальний продукт для клінінгових компаній, що надають велике значення оперативності та якості очищення текстильних підлогових покриттів, а також швидкості їхнього висихання: засіб для проміжного чищення за одностадійним методом, придатний для застосування в апаратах для чищення килимів, які оснащуються щітками або падами. Інноваційна технологія iCapsol забезпечує інкапсуляцію забруднень, їх кристалізацію в процесі сушіння і подальше легке видалення пилососом. Водночас поглинач запахів, що входить до формули продукту, ефективно усуває неприємні запахи тютюнового диму, поту або сечі. Іншими перевагами засобу для чищення iCapsol RM 768 є готовність до застосування, відсутність фосфатів, сповільнення повторного забруднення і надання приємного свіжого запаху.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 6
Вага (кг) 10,37
Вага (з упаковкою) (кг) 10,85
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 230 x 190 x 307
Властивості
  • З компонентом для усунення запахів. Ефективно видаляє неприємні запахи, такі як піт, сеча, нікотин і т. д.
  • Дуже швидко висихає (від 20 хвилин)
  • Технологія iCapsol: не потрібне додаткове змивання, що зменшує час на висихання
  • Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
  • Особливо добре підходить для машин, які чистять килими
  • Делікатний до матеріалів.
  • Не містить відбілювачів
  • Покращує гігієнічні показники
  • Приємний, свіжий аромат.
Очищувач iCapsol RM 768, 10л
Очищувач iCapsol RM 768, 10л
Очищувач iCapsol RM 768, 10л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Текстильні поверхні