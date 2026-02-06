Порошковий засіб для чищення CarpetPro RM 760 Classic, 10кг

Порошкоподібний засіб RM 760 для чищення текстильних покриттів і м'яких меблів мийним пилососом. Розчинити порошок у баку для чистої води (концентрація: 1%, 100 г на 10 л води), наносити з одночасним всмоктуванням, потім промити чистою водою.

Професійний порошкоподібний засіб для прибирання CarpetPro RM 760 Classic забезпечує ефективне чищення килимів та текстильних поверхонь методом двостадійної екстракції. Він підходить для використання з мийними пилососами серії Puzzi та іншими апаратами для чищення килимів. Засіб легко видаляє масляні, жирові та мінеральні забруднення, а його формула дозволяє зручно дозувати продукт. RM 760 Classic запобігає швидкому повторному забрудненню, забезпечуючи тривалий ефект чистоти.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (кг) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 8,2
Вага (кг) 10
Вага (з упаковкою) (кг) 10,456
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 292 x 292 x 257
Області застосування
  • Підготовка автомобіля
  • Текстильні поверхні
