Порошковий засіб для чищення CarpetPro RM 760 Classic, 10кг
Порошкоподібний засіб RM 760 для чищення текстильних покриттів і м'яких меблів мийним пилососом. Розчинити порошок у баку для чистої води (концентрація: 1%, 100 г на 10 л води), наносити з одночасним всмоктуванням, потім промити чистою водою.
Професійний порошкоподібний засіб для прибирання CarpetPro RM 760 Classic забезпечує ефективне чищення килимів та текстильних поверхонь методом двостадійної екстракції. Він підходить для використання з мийними пилососами серії Puzzi та іншими апаратами для чищення килимів. Засіб легко видаляє масляні, жирові та мінеральні забруднення, а його формула дозволяє зручно дозувати продукт. RM 760 Classic запобігає швидкому повторному забрудненню, забезпечуючи тривалий ефект чистоти.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (кг)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|8,2
|Вага (кг)
|10
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,456
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|292 x 292 x 257
Області застосування
- Підготовка автомобіля
- Текстильні поверхні