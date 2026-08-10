Порошковий засіб для чищення килимів CarpetPro RM 760, 0.8кг
Високоефективний порошковий засіб для чищення RM 760 для миючих пилососів, оснований на технології інкапсуляції iCapsol і містить компонент для усунення запахів. Розчинити порошок в баку для чистої води (концентрація: 1%, 100 г в 10 л води), наносити з одночасним всмоктуванням. Не вимагає заключної промивки. pH: 8,2
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (кг)
|0,8
|Одиниця упаковки (шт.)
|4
|pH
|9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,92
Властивості
- Ефективний засіб для загального чищення текстильних підлогових покриттів і м'яких меблів за методом екстракції
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- Технологія iCapsol: не потрібне додаткове змивання, що зменшує час на висихання
- Делікатний до матеріалів.
- Ефективність очищення за будь-яких температур.
- З компонентом для усунення запахів. Ефективно видаляє неприємні запахи, такі як піт, сеча, нікотин і т. д.
- Скорочений час висихання
- Покращує гігієнічні показники
- Не містить відбілювачів
- Приємний, свіжий аромат.
- Сертифікат WoolSafe для робочої концентрації
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Області застосування
- Підготовка автомобіля
- Текстильні поверхні