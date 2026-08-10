Порошковий засіб для чищення килимів CarpetPro RM 760, 0.8кг

Високоефективний порошковий засіб для чищення RM 760 для миючих пилососів, оснований на технології інкапсуляції iCapsol і містить компонент для усунення запахів. Розчинити порошок в баку для чистої води (концентрація: 1%, 100 г в 10 л води), наносити з одночасним всмоктуванням. Не вимагає заключної промивки. pH: 8,2