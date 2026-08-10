Порошковий засіб для чищення килимів CarpetPro RM 760, 0.8кг

Високоефективний порошковий засіб для чищення RM 760 для миючих пилососів, оснований на технології інкапсуляції iCapsol і містить компонент для усунення запахів. Розчинити порошок в баку для чистої води (концентрація: 1%, 100 г в 10 л води), наносити з одночасним всмоктуванням. Не вимагає заключної промивки. pH: 8,2

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (кг) 0,8
Одиниця упаковки (шт.) 4
pH 9
Вага (з упаковкою) (кг) 0,92
Властивості
  • Ефективний засіб для загального чищення текстильних підлогових покриттів і м'яких меблів за методом екстракції
  • Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
  • Технологія iCapsol: не потрібне додаткове змивання, що зменшує час на висихання
  • Делікатний до матеріалів.
  • Ефективність очищення за будь-яких температур.
  • З компонентом для усунення запахів. Ефективно видаляє неприємні запахи, такі як піт, сеча, нікотин і т. д.
  • Скорочений час висихання
  • Покращує гігієнічні показники
  • Не містить відбілювачів
  • Приємний, свіжий аромат.
  • Сертифікат WoolSafe для робочої концентрації
Порошковий засіб для чищення килимів CarpetPro RM 760, 0.8кг
Порошковий засіб для чищення килимів CarpetPro RM 760, 0.8кг
Порошковий засіб для чищення килимів CarpetPro RM 760, 0.8кг
Порошковий засіб для чищення килимів CarpetPro RM 760, 0.8кг

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Області застосування
  • Підготовка автомобіля
  • Текстильні поверхні