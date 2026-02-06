Швидкосохнучий засіб для чищення CarpetPro RM 767 OA, 10л

Рідкий швидковисихаючий засіб для миючих пилососів CarpetPro Reiniger, швидкосохнучий засіб RM 767 OA для чищення текстильних покриттів та м'яких меблів усуває неприємні запахи та покращує гігієнічні показники.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 6,4
Вага (кг) 10,23
Вага (з упаковкою) (кг) 10,893
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Швидкосохнучий засіб для чищення CarpetPro RM 767 OA, 10л
Швидкосохнучий засіб для чищення CarpetPro RM 767 OA, 10л
Швидкосохнучий засіб для чищення CarpetPro RM 767 OA, 10л
Області застосування
  • Підготовка автомобіля
  • Текстильні поверхні
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.