Швидкосохнучий засіб для чищення CarpetPro RM 767 OA, 10л
Рідкий швидковисихаючий засіб для миючих пилососів CarpetPro Reiniger, швидкосохнучий засіб RM 767 OA для чищення текстильних покриттів та м'яких меблів усуває неприємні запахи та покращує гігієнічні показники.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|6,4
|Вага (кг)
|10,23
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,893
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Області застосування
- Підготовка автомобіля
- Текстильні поверхні