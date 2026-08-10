Універсальний чистячий засіб RM 770, 1л

Універсальний засіб без вмісту поверхнево-ативних речовин для очищення м'ких, еластичний та твердих підлогових покриттів, а також для стелі та стін. Видаляє найстійкіші жирові, масляні плями та нікотиновий наліт. Подальше очищення стає значно простішим, а періодичність очищення значно зменшується.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 12
pH 9
Вага (з упаковкою) (кг) 1,2
Властивості
  • Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
  • Запобігає повторному забрудненню
  • Формула з низьким піноутворенням
  • Делікатний до матеріалів.
  • Не містить NTA.
Універсальний чистячий засіб RM 770, 1л
Універсальний чистячий засіб RM 770, 1л
Області застосування
  • Підготовка автомобіля
  • Текстильні поверхні
  • Очищення поверхонь
  • Прибирання підлоги
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