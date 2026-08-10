Універсальний чистячий засіб RM 770, 1л
Універсальний засіб без вмісту поверхнево-ативних речовин для очищення м'ких, еластичний та твердих підлогових покриттів, а також для стелі та стін. Видаляє найстійкіші жирові, масляні плями та нікотиновий наліт. Подальше очищення стає значно простішим, а періодичність очищення значно зменшується.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|12
|pH
|9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,2
Властивості
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Запобігає повторному забрудненню
- Формула з низьким піноутворенням
- Делікатний до матеріалів.
- Не містить NTA.
Сумісна техніка
Області застосування
- Підготовка автомобіля
- Текстильні поверхні
- Очищення поверхонь
- Прибирання підлоги