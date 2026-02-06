Засіб для очищення килимів iCapsol RM 768, 10л
Інтенсивний пінний засіб для проміжного чищення килимів. Відділяє і ефективно зв'язує бруд(технологія інкапсуляції). Бруд легко збирається пилососом і можна користуватися килимом практично відразу після прибирання. Дуже дбайливе очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|6,1
|Вага (кг)
|10,44
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,353
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Області застосування
- Текстильні поверхні