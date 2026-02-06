Завдяки інноваційній технології інкапсуляції засіб для чищення в таблетках CarpetPro iCapsol RM 760 гарантує чудові результати чищення і дуже швидке висихання текстильних поверхонь. Саморозчинні таблетки в індивідуальному пакуванні з водорозчинної плівки, що підтримує ефект чищення, забезпечують простоту дозування і безпеку застосування. Потужний засіб для загального чищення за методом екстракції, придатний для застосування в миючих пилососах серії Puzzi або апаратах для чищення килимів, надійно усуває навіть сильні олійно-жирові та мінеральні забруднення. Завдяки інноваційній технології iCapsol, що зменшує витрати часу та ресурсів, фінальне промивання текстильного підлогового покриття не потрібне. Мийний засіб обволікає бруд, а після кристалізації його легко видалити з ворсу за допомогою щіткового пилососа. Продукт CarpetPro iCapsol RM 760 у формі таблеток, що не містить фосфатів, має сертифікат Woolsafe, що підтверджує його придатність для чищення підлогових покриттів на основі як синтетичних, так і натуральних волокон.