Засіб CarpetPro iCapsol RM 760 в таблетках: Засіб для миючих пилососів в таблетках, з технологією інкапсуляції. В водорозчинній плівці, що підтримує очищуючий ефект. Не потребує змивання.

Завдяки інноваційній технології інкапсуляції засіб для чищення в таблетках CarpetPro iCapsol RM 760 гарантує чудові результати чищення і дуже швидке висихання текстильних поверхонь. Саморозчинні таблетки в індивідуальному пакуванні з водорозчинної плівки, що підтримує ефект чищення, забезпечують простоту дозування і безпеку застосування. Потужний засіб для загального чищення за методом екстракції, придатний для застосування в миючих пилососах серії Puzzi або апаратах для чищення килимів, надійно усуває навіть сильні олійно-жирові та мінеральні забруднення. Завдяки інноваційній технології iCapsol, що зменшує витрати часу та ресурсів, фінальне промивання текстильного підлогового покриття не потрібне. Мийний засіб обволікає бруд, а після кристалізації його легко видалити з ворсу за допомогою щіткового пилососа. Продукт CarpetPro iCapsol RM 760 у формі таблеток, що не містить фосфатів, має сертифікат Woolsafe, що підтверджує його придатність для чищення підлогових покриттів на основі як синтетичних, так і натуральних волокон.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (табл.) 16
Одиниця упаковки (шт.) 20
pH 8,9
Вага (з упаковкою) (кг) 0,3
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 72 x 61 x 141
Області застосування
  • Підготовка автомобіля
  • Текстильні поверхні
