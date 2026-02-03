Підлога
Чистячі засоби Kärcher FloorPro для прибирання підлоги є високоефективними і забезпечують відмінний результат прибирання. Все це досягається в найкоротші терміни і з мінімальними зусиллями. Всі продукти Kärcher, а саме апарати, аксесуари і чистячі засоби, ідеально збалансовані для досягнення максимального результату очищення. Це робить роботу значно легше, швидше і набагато зручніше. У той же час, перевагами є оптимальний захист апаратів і поверхонь під час очищення.
Видалення плям
Щоденне прибирання
Універсальний засіб; підходить для підтримуючої чистки будь-яких водостійких твердих і еластичних підлогових покриттів; надзвичайно економічний; дуже низьке піноутворення; надійно усуває масляні, жирові і мінеральні забруднення; швидко висихає без утворення смуг
Підтримуюче прибирання та догляд / Спрей-очищення
Очищення і догляд в одному продукті; усуває з підлоги сліди ходіння; створює плівку із захисним абразивостійким ефектом, що унеможливлює ковзання
Засоби для генерального прибирання
Глибоке очищення; видаляють навіть стійкі забруднення; високоефективні; легко знімають воскові захисні шари; низьке піноутворення; екологічно чисті; свіжий аромат
Засоби для догляду
Засіб по догляду і захисту твердих і еластичних підлогових покриттів; відмінно покриває поверхню, стійкий до стирання; антиковзаючий ефект, брудовідштовхуючий; підлога більш тверда та зносостійка