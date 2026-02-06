Аерозольний очисник FloorPro RM 748, 10л
Протиковзна емульсія для твердих поверхонь. Очищає та відновлює захисні покриття для підлоги.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|8,5
|Вага (кг)
|9,98
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,813
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Властивості
- Протиковзкі властивості
- Піддається поліруванню
- Не містить NTA.
- Не містить леткі органічні сполуки
- Не містить розчинників
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
Області застосування
- Шпаклювання підлоги