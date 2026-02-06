Очищувач-блиск для підлоги FloorPro Shine Cleaner RM 755, 10л
Засіб для очищення підлоги з незначним піноутворенням та приємним цитрусовим ароматом, який робить підлогу чистою та блискучою. Не залишає розводів. Прекрасно підхадить для підлоги з каменю з інтенсивним блиском. Вручну або в підлогомийних машинах.
При ручному прибиранні або очищенні великих площ за допомогою підлогомийно-всмоктувальних машин блискучі підлоги з граніту, гнейсу чи інших твердих порід потребують використання спеціалізованого засобу, який після висихання не залишає розводів і слідів. Саме таким є засіб для догляду за підлогами FloorPro RM 755 від Kärcher. Він незамінний для регулярного та проміжного прибирання високоякісних покриттів, проте його також можна застосовувати для очищення інших поверхонь, включаючи антистатичні підлоги (ESD). Цей засіб ефективно усуває жир, оливу, сажу, дорожній бруд з мінеральними домішками, забезпечуючи швидке та якісне очищення. Завдяки низькому рівню піноутворення він ідеально підходить для використання у підлогомийно-всмоктувальних машинах, дозволяючи максимально ефективно використовувати об’єм бака. Крім того, FloorPro RM 755 сприяє сепарації, залишаючи після прибирання приємний і свіжий аромат.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|11,4
|Вага (кг)
|10,03
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,893
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Властивості
- Потужний засіб для генерального та щоденного прибирання твердих та еластичних підлог
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- Блиск
- Не залишає розводів
- Низьке піноутворення
- Приємний, свіжий аромат.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить фосфатів
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
Області застосування
- Прибирання підлоги