При ручному прибиранні або очищенні великих площ за допомогою підлогомийно-всмоктувальних машин блискучі підлоги з граніту, гнейсу чи інших твердих порід потребують використання спеціалізованого засобу, який після висихання не залишає розводів і слідів. Саме таким є засіб для догляду за підлогами FloorPro RM 755 від Kärcher. Він незамінний для регулярного та проміжного прибирання високоякісних покриттів, проте його також можна застосовувати для очищення інших поверхонь, включаючи антистатичні підлоги (ESD). Цей засіб ефективно усуває жир, оливу, сажу, дорожній бруд з мінеральними домішками, забезпечуючи швидке та якісне очищення. Завдяки низькому рівню піноутворення він ідеально підходить для використання у підлогомийно-всмоктувальних машинах, дозволяючи максимально ефективно використовувати об’єм бака. Крім того, FloorPro RM 755 сприяє сепарації, залишаючи після прибирання приємний і свіжий аромат.