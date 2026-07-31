Захисна емульсія RM 784, 5л

Захисна емульсія RM 784 формує на будь-яких твердих і еластичних підлогових покриттях водостійку захисну плівку, стійку до зношування та ту, що допускає полірування. Чудово підходить для спортивних залів і спортивно -розважальних комплексів завдяки додаванню протиковзких властивостей. Шовковисто-матовий блиск, можливість полірування. PH : 7 , 5Дозування: Нанесення захисного засобу в чистому вигляді (1 . Шар: 20-40 ml/m2 , 2 . Шар: 15-30 ml/m2 )В якості профілактики 1-3%