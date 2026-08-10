Універсальний очищувач RM 756 для підлоги, 10л

Універсальний та економічний засіб для щоденного прибирання підлоги RM 766 підходить для будь-яких поверхонь як для механічного так і ручного прибирання.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 9
Вага (з упаковкою) (кг) 10,6
Властивості
  • Швидковісихаючий засіб
  • Очищення без розводів
  • Формула з низьким піноутворенням
  • Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
Універсальний очищувач RM 756 для підлоги, 10л
Універсальний очищувач RM 756 для підлоги, 10л
Універсальний очищувач RM 756 для підлоги, 10л

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення підлоги і поверхонь
Аксесуари