Універсальний очищувач RM 756 для підлоги, 2.5л

Універсальний та економічний засіб для щоденного прибирання підлоги RM 766 підходить для будь-яких поверхонь як для механічного так і ручного прибирання.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 2,5
Одиниця упаковки (шт.) 4
pH 9
Вага (з упаковкою) (кг) 2,75
Властивості
  • Швидковісихаючий засіб
  • Очищення без розводів
  • Формула з низьким піноутворенням
  • Біорозчинні поверхнево-активні речовини відповідно до ОЕСР
Універсальний очищувач RM 756 для підлоги, 2.5л
Універсальний очищувач RM 756 для підлоги, 2.5л
Універсальний очищувач RM 756 для підлоги, 2.5л

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення підлоги і поверхонь
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