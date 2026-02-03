Засіб для очищення кам'яної кераміки RM 753, 10л

Засіб для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень з кахелю. Не порушує протиковзкі властивості плитки. Не містить поверхово-активних речовин, не порушує функціонування очисних споруд

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 10,5
Вага (кг) 11,32
Вага (з упаковкою) (кг) 12,293
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Властивості
  • Потужний засіб для очищення сильно забруднених плиткових підлог
  • Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
  • Формула з низьким піноутворенням
  • Економічний у використанні
  • Приємний, свіжий аромат.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
  • Без ПАР і ензимів
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
Області застосування
  • Прибирання підлоги
