Висококонцентрований засіб для чищення підлог Kärcher FloorPro CA 50 C eco!perform, що не вимагає спеціального маркування, безпечний в обігу і нешкідливий для довкілля, може використовуватися для вирішення різних завдань прибирання підлоги, економічний у застосуванні та забезпечує ретельне очищення без ушкодження підлогових покриттів. Цей продукт із приємним цитрусовим запахом придатний для очищення будь-яких поверхонь, стійких до впливу вологи та спиртів, аж до антистатичних підлогових покриттів і мармуру або іншого каменю із вмістом карбонату кальцію. Він ефективно усуває сліди ходіння, пил, атмосферні забруднення, а також незначні жирові сліди. Завдяки дуже низькому піноутворенню засіб для чищення підходить як для ручного прибирання, так і для застосування в підлогомийно-всмоктувальних машинах. Засіб для чищення FloorPro CA 50 C eco!perform сертифіковано на відповідність суворим вимогам, що пред'являються до продуктів з екологічним маркуванням ЄС, і, крім того, має австрійське екологічне маркування.