Засіб для очищення підлоги CA 50 C eco!perform, 1л
Миючий засіб FloorPro CA 50 C: для ручного та механізованого прибирання будь-яких твердих та еластичних підлогових покриттів, придатний також для очищення блискучих поверхонь і меблів. З європейським екологічним маркуванням (є сертифікат).
Висококонцентрований засіб для чищення підлог Kärcher FloorPro CA 50 C eco!perform, що не вимагає спеціального маркування, безпечний в обігу і нешкідливий для довкілля, може використовуватися для вирішення різних завдань прибирання підлоги, економічний у застосуванні та забезпечує ретельне очищення без ушкодження підлогових покриттів. Цей продукт із приємним цитрусовим запахом придатний для очищення будь-яких поверхонь, стійких до впливу вологи та спиртів, аж до антистатичних підлогових покриттів і мармуру або іншого каменю із вмістом карбонату кальцію. Він ефективно усуває сліди ходіння, пил, атмосферні забруднення, а також незначні жирові сліди. Завдяки дуже низькому піноутворенню засіб для чищення підходить як для ручного прибирання, так і для застосування в підлогомийно-всмоктувальних машинах. Засіб для чищення FloorPro CA 50 C eco!perform сертифіковано на відповідність суворим вимогам, що пред'являються до продуктів з екологічним маркуванням ЄС, і, крім того, має австрійське екологічне маркування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|12
|pH
|8
|Вага (кг)
|1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,07
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|366 x 232 x 298
Властивості
- Універсальний миючий концентрований засіб для очищення підлоги
- Видаляє сліди від взуття, пил, атмосферні забруднення
- Потужна очищаюча дія на всіх водо-та спиртостійких жорстких поверхнях
- Без розводів навіть на блискучих поверхнях
- Також придатний для чищення меблів та інших предметів обстановки
- Забезпечує тривалий захист від бруду
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Відео
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Області застосування
- Очищення підлоги і поверхонь