Засіб для очищення підлоги CA 50 C eco!perform, 1л

Миючий засіб FloorPro CA 50 C: для ручного та механізованого прибирання будь-яких твердих та еластичних підлогових покриттів, придатний також для очищення блискучих поверхонь і меблів. З європейським екологічним маркуванням (є сертифікат).

Висококонцентрований засіб для чищення підлог Kärcher FloorPro CA 50 C eco!perform, що не вимагає спеціального маркування, безпечний в обігу і нешкідливий для довкілля, може використовуватися для вирішення різних завдань прибирання підлоги, економічний у застосуванні та забезпечує ретельне очищення без ушкодження підлогових покриттів. Цей продукт із приємним цитрусовим запахом придатний для очищення будь-яких поверхонь, стійких до впливу вологи та спиртів, аж до антистатичних підлогових покриттів і мармуру або іншого каменю із вмістом карбонату кальцію. Він ефективно усуває сліди ходіння, пил, атмосферні забруднення, а також незначні жирові сліди. Завдяки дуже низькому піноутворенню засіб для чищення підходить як для ручного прибирання, так і для застосування в підлогомийно-всмоктувальних машинах. Засіб для чищення FloorPro CA 50 C eco!perform сертифіковано на відповідність суворим вимогам, що пред'являються до продуктів з екологічним маркуванням ЄС, і, крім того, має австрійське екологічне маркування.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 12
pH 8
Вага (кг) 1
Вага (з упаковкою) (кг) 1,07
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 366 x 232 x 298
Властивості
  • Універсальний миючий концентрований засіб для очищення підлоги
  • Видаляє сліди від взуття, пил, атмосферні забруднення
  • Потужна очищаюча дія на всіх водо-та спиртостійких жорстких поверхнях
  • Без розводів навіть на блискучих поверхнях
  • Також придатний для чищення меблів та інших предметів обстановки
  • Забезпечує тривалий захист від бруду
  • Надає приємний цитрусовий аромат
  • Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
Засіб для очищення підлоги CA 50 C eco!perform, 1л
Засіб для очищення підлоги CA 50 C eco!perform, 1л
Засіб для очищення підлоги CA 50 C eco!perform, 1л
Засіб для очищення підлоги CA 50 C eco!perform, 1л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення підлоги і поверхонь
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