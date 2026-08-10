Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro Extra RM 780, 10л

Ефективний засіб для чищення для підтримуючого прибирання будь-яких твердих і пружних водостійких підлогових покриттів та інших поверхонь. Спеціально призначений для спортивних та багатофункціональних залів, сертифікат на протиковзкі властивості згідно з DIN V 18032-2:2001-04. Засіб для вологого прибирання та догляду Extra RM 780 утворює мало піни та швидко висихає, не залишаючи слідів.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 9
Вага (кг) 10
Вага (з упаковкою) (кг) 10,993
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 230 x 188 x 307
Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro Extra RM 780, 10л
Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro Extra RM 780, 10л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Прибирання підлоги
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