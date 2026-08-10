Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro Extra RM 780, 2.5л

Ефективний засіб для чищення для підтримуючого прибирання будь-яких твердих і пружних водостійких підлогових покриттів та інших поверхонь. Спеціально призначений для спортивних та багатофункціональних залів, сертифікат на протиковзкі властивості згідно з DIN V 18032-2:2001-04. Засіб для вологого прибирання та догляду Extra RM 780 утворює мало піни та швидко висихає, не залишаючи слідів.