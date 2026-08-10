Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro Extra RM 780, 2.5л
Ефективний засіб для чищення для підтримуючого прибирання будь-яких твердих і пружних водостійких підлогових покриттів та інших поверхонь. Спеціально призначений для спортивних та багатофункціональних залів, сертифікат на протиковзкі властивості згідно з DIN V 18032-2:2001-04. Засіб для вологого прибирання та догляду Extra RM 780 утворює мало піни та швидко висихає, не залишаючи слідів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|2,5
|Одиниця упаковки (шт.)
|4
|pH
|9
|Вага (кг)
|2,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,869
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|255 x 255 x 290
Сумісна техніка
- B 110 R Bp + дискова щіткова голова D75
- B 110 R Bp + роликова щіткова голова R75 нового покоління
- B 110 R Bp Classic + дискова щіткова голова D75
- B 110 R Bp Classic + роликова щіткова голова R75
- B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + дискова щіткова голова D75 у комплекті)
- B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + бічний миючий вузол + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
- B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + дискова щіткова голова D75 у комплекті)
- B 110 R Bp Pack (з АКБ 160 Агод літій-іон + система Dose + роликова щіткова голова R75 у комплекті)
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51
- B 50 W Bp з дисковою щітковою головою D51 (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55
- B 50 W Bp з роликовою щітковою головою R55 (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- B 60 W Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + з/п 12A)
- BD 70/75 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 80Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack (АКБ літій-іон 160Aгод + швидкозарядний пристрій 50A)
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack (з АКБ 170 Агод у комплекті)
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (з АКБ 170 Агод у комплекті)
- BR 85/100 W Classic Bp Pack (з АКБ 285 Агод у комплекті)
- Microfibre mop strap grey 40cm
- Абразивний моп з мікроволокна з коротким ворсом, 40 см
- Махровий моп з мікроволокна, 40 см
- Моп з бавовни, 40 см
- Моп з мікроволокна з коротким ворсом, 40 см, з системою кріплення на кишенях
- Моп з мікрофібри Standard Cut Pile на кишенях 40, см
Області застосування
- Прибирання підлоги