Засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro RM 746, 10л
Нейтральний засіб для вологого прибирання та догляду на мильній основі, що не містить розчинників. Створює на поверхні підлоги брудовідштовхувальний захисний шар, що перешкоджає ковзанню, який легко полірується до інтенсивного блиску.
Підходить для будь-яких водостійких твердих і еластичних підлогових покриттів і вражає формулою на мильній основі, що забезпечує дбайливе очищення і догляд за оброблюваними матеріалами: засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro RM 746. Цей нейтральний засіб для підтримуючого прибирання допускає як ручне, так і механізоване застосування, причому формула з дуже низьким піноутворенням дає змогу оптимально використовувати корисний об'єм баків підлогомийно-всмоктувальних машин. Завдяки відсутності розчинників продукт підходить і для догляду за чутливими гумовими або ПВХ-покриттями. Він ефективно видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення, формує на поверхні брудовідштовхувальний захисний шар, що перешкоджає ковзанню, і створює в приміщенні приємний свіжий аромат. За необхідності захисний шар можна легко відполірувати до сяючого блиску за допомогою однодискової прибиральної машини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|9,2
|Вага (кг)
|10,11
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,693
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Властивості
- Засіб для щоденного використання на всіх типах твердих та еластичних поверхонь стійких до води
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Ефективний засіб для чищення на мильній основі
- Формує зносостійкий брудовідштовхувальний захисний шар, що зносостійкий
- Протиковзкі властивості
- Дуже легко полірується. Забезпечує інтенсивний блиск
- Формула з низьким піноутворенням
- Делікатний до матеріалів.
- Приємний, свіжий аромат.
- Не містить NTA.
- Не містить розчинників
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
- Прибирання підлоги