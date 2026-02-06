Підходить для будь-яких водостійких твердих і еластичних підлогових покриттів і вражає формулою на мильній основі, що забезпечує дбайливе очищення і догляд за оброблюваними матеріалами: засіб для вологого прибирання та догляду FloorPro RM 746. Цей нейтральний засіб для підтримуючого прибирання допускає як ручне, так і механізоване застосування, причому формула з дуже низьким піноутворенням дає змогу оптимально використовувати корисний об'єм баків підлогомийно-всмоктувальних машин. Завдяки відсутності розчинників продукт підходить і для догляду за чутливими гумовими або ПВХ-покриттями. Він ефективно видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення, формує на поверхні брудовідштовхувальний захисний шар, що перешкоджає ковзанню, і створює в приміщенні приємний свіжий аромат. За необхідності захисний шар можна легко відполірувати до сяючого блиску за допомогою однодискової прибиральної машини.