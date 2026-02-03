Засіб для видалення слідів коліс та гуми FloorPro RM 776, 10л
Спеціальний засіб для чищення для видалення відбитків шин і слідів, що залишають на підлогах вилкові навантажувачі. Ефективно усуває також залишки клейкої стрічки, сильні масляні та сажові забруднення.
Сильнолужнолужний засіб для видалення слідів шин і продуктів зносу FloorPro RM 776 призначений спеціально для підтримуючого та загального чищення підлог на промислових підприємствах, зокрема безшовних цементних або з покриттями на основі епоксидної смоли. Цей продукт, що не порушує роботу відстійників, використовується за 2-стадійною технологією: нанесення здійснюється спрейним методом, а після нетривалого часу впливу забруднений розчин збирається підлогомийно-всмоктувальною машиною. Високоефективний засіб повністю видаляє відбитки шин, сліди навантажувачів, залишки клейкої стрічки, сильні масляні та сажові забруднення. Додатковою перевагою продукту під час використання на підприємствах, що здійснюють обробку металів і лакофарбові роботи, є відсутність у ньому силікону.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вага (кг)
|10,63
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,229
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 200 x 305
Властивості
- Потужний спеціальний очищувач для видалення відбитків шин і слідів навантажувачів
- Розчиняє сліди зносу гуми і смуги залишені промисловими навантажувачами та іншою технікою
- Усуває найстійкіші олійно-жирові забруднення, дьоготь, сажу і кіптяву
- Видаляє воскові і полімерні захисні покриття
- Ефективно видаляє залишки липкої стрічки
- Може також використовуватися для остаточного очищення на будівельних майданчиках
- Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
Області застосування
- Прибирання підлоги