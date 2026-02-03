Засіб для видалення слідів коліс та гуми FloorPro RM 776, 10л

Спеціальний засіб для чищення для видалення відбитків шин і слідів, що залишають на підлогах вилкові навантажувачі. Ефективно усуває також залишки клейкої стрічки, сильні масляні та сажові забруднення.

Сильнолужнолужний засіб для видалення слідів шин і продуктів зносу FloorPro RM 776 призначений спеціально для підтримуючого та загального чищення підлог на промислових підприємствах, зокрема безшовних цементних або з покриттями на основі епоксидної смоли. Цей продукт, що не порушує роботу відстійників, використовується за 2-стадійною технологією: нанесення здійснюється спрейним методом, а після нетривалого часу впливу забруднений розчин збирається підлогомийно-всмоктувальною машиною. Високоефективний засіб повністю видаляє відбитки шин, сліди навантажувачів, залишки клейкої стрічки, сильні масляні та сажові забруднення. Додатковою перевагою продукту під час використання на підприємствах, що здійснюють обробку металів і лакофарбові роботи, є відсутність у ньому силікону.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (кг) 10,63
Вага (з упаковкою) (кг) 11,229
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 240 x 200 x 305
Властивості
  • Потужний спеціальний очищувач для видалення відбитків шин і слідів навантажувачів
  • Розчиняє сліди зносу гуми і смуги залишені промисловими навантажувачами та іншою технікою
  • Усуває найстійкіші олійно-жирові забруднення, дьоготь, сажу і кіптяву
  • Видаляє воскові і полімерні захисні покриття
  • Ефективно видаляє залишки липкої стрічки
  • Може також використовуватися для остаточного очищення на будівельних майданчиках
  • Не містить NTA.
Засіб для видалення слідів коліс та гуми FloorPro RM 776, 10л
Засіб для видалення слідів коліс та гуми FloorPro RM 776, 10л
Засіб для видалення слідів коліс та гуми FloorPro RM 776, 10л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
Області застосування
  • Прибирання підлоги
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.