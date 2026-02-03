Сильнолужнолужний засіб для видалення слідів шин і продуктів зносу FloorPro RM 776 призначений спеціально для підтримуючого та загального чищення підлог на промислових підприємствах, зокрема безшовних цементних або з покриттями на основі епоксидної смоли. Цей продукт, що не порушує роботу відстійників, використовується за 2-стадійною технологією: нанесення здійснюється спрейним методом, а після нетривалого часу впливу забруднений розчин збирається підлогомийно-всмоктувальною машиною. Високоефективний засіб повністю видаляє відбитки шин, сліди навантажувачів, залишки клейкої стрічки, сильні масляні та сажові забруднення. Додатковою перевагою продукту під час використання на підприємствах, що здійснюють обробку металів і лакофарбові роботи, є відсутність у ньому силікону.