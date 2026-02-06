Порошок-блиск для кристалізації RM 775 ASF, 5кг
Спеціальний засіб для догляду та захисту марморової та бетонної підлоги типу тераццо. Після застосування підлога набуває глянцевого блиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (кг)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|1,4
|Вага (кг)
|5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,472
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|225 x 225 x 213
Властивості
- Ефективний глянцевий засіб для кристалізації кам'яних підлог (мармур, литий камінь)
- Порошкоподібний продукт
- Зміцнює поверхню каменя завдяки стисканню верхніх шарів матеріалу
- Створює дзеркальний блиск.
- Узор каменю стає яскравішим
- Полегшує подальше прибирання підлог (за рахунок уповільненого повторного забруднення)
- Економічний у використанні
- Можна одразу користуватися покриттям
- Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P280a Носити захисні рукавиці / засоби захисту очей / засоби захисту обличчя.
- P301+P312a ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: При поганому самопочутті зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН/лікарю.
- P302 + P352a ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Помити великою кількістю води.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
Області застосування
- Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію