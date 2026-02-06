Порошок-блиск для кристалізації RM 775 ASF, 5кг

Спеціальний засіб для догляду та захисту марморової та бетонної підлоги типу тераццо. Після застосування підлога набуває глянцевого блиску.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (кг) 5
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 1,4
Вага (кг) 5
Вага (з упаковкою) (кг) 5,472
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 225 x 225 x 213
Властивості
  • Ефективний глянцевий засіб для кристалізації кам'яних підлог (мармур, литий камінь)
  • Порошкоподібний продукт
  • Зміцнює поверхню каменя завдяки стисканню верхніх шарів матеріалу
  • Створює дзеркальний блиск.
  • Узор каменю стає яскравішим
  • Полегшує подальше прибирання підлог (за рахунок уповільненого повторного забруднення)
  • Економічний у використанні
  • Можна одразу користуватися покриттям
  • Не містить NTA.
Порошок-блиск для кристалізації RM 775 ASF, 5кг
Порошок-блиск для кристалізації RM 775 ASF, 5кг
Порошок-блиск для кристалізації RM 775 ASF, 5кг
Порошок-блиск для кристалізації RM 775 ASF, 5кг
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P280a Носити захисні рукавиці / засоби захисту очей / засоби захисту обличчя.
  • P301+P312a ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: При поганому самопочутті зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН/лікарю.
  • P302 + P352a ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Помити великою кількістю води.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
Області застосування
  • Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.