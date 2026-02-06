Захисна емульсія Extra RM 782, 5л

Захисна емульсія Extra RM 782. Високий вміст твердої фази, і тим самим висока сила покриття (так само при нанесенні 1-2 шарів).Зносостійка, висока адгезія з поверхнею, стійка до спирту і дезінфікуючих засобів.Утворює захисну плівку, стійку до ковзання і бруду.Шовковисто-матовий блиск, можлива полірування.рH : 8,2 Дозування: Нанесення захисного засобу в чистому вигляді ( 1й шар: 20-40 ml/m2 , 2й шар: 15-30 ml/m2).Залежно від всмоктування засобу підлогою / пошкодження підлоги / ступеня забруднення

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 2
pH 8,6
Вага (кг) 5,13
Вага (з упаковкою) (кг) 5,495
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Властивості
  • зберігає зовнішній вигляд підлогового покриття
  • підходить для спортзалів і інших багатоцільових залів, створює протиковзке покриття згідно DIN V 18032-2 : 2001-04(залежно від підлогового покриття)
  • Дуже економне, просте в нанесені, збільшує інтервали між прибираннями
  • великий зміст часток, що твердіють, наноситься всього в 1-2 шари
  • відмінна покриваність, ідеально підходить для сильно абсорбуючих підлог, а також старих і зношених підлог
  • дуже короткий час висихання
  • утворює міцний полімерний захисний шар, стійкий до механісної і абразивної дії(наприклад, сліди від взуття)
  • має підвищену стійкість до дії спиртів і дезинфікуючих засобів
  • відрізняється чудовим зчепленням з поверхнею
  • для зон призначених для великого потоку людей і інтенсивного використання(виробництва, лікарні, школи)
  • протиковзкі властивості згідно DIN 51131 і DIN EN 13893(залежно від типу підлогового покриття)
  • легко піддається поліровці
Відео

Області застосування
  • Догляд за підлогами
