Захисна емульсія Extra RM 782, 5л
Захисна емульсія Extra RM 782. Високий вміст твердої фази, і тим самим висока сила покриття (так само при нанесенні 1-2 шарів).Зносостійка, висока адгезія з поверхнею, стійка до спирту і дезінфікуючих засобів.Утворює захисну плівку, стійку до ковзання і бруду.Шовковисто-матовий блиск, можлива полірування.рH : 8,2 Дозування: Нанесення захисного засобу в чистому вигляді ( 1й шар: 20-40 ml/m2 , 2й шар: 15-30 ml/m2).Залежно від всмоктування засобу підлогою / пошкодження підлоги / ступеня забруднення
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|2
|pH
|8,6
|Вага (кг)
|5,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,495
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Властивості
- зберігає зовнішній вигляд підлогового покриття
- підходить для спортзалів і інших багатоцільових залів, створює протиковзке покриття згідно DIN V 18032-2 : 2001-04(залежно від підлогового покриття)
- Дуже економне, просте в нанесені, збільшує інтервали між прибираннями
- великий зміст часток, що твердіють, наноситься всього в 1-2 шари
- відмінна покриваність, ідеально підходить для сильно абсорбуючих підлог, а також старих і зношених підлог
- дуже короткий час висихання
- утворює міцний полімерний захисний шар, стійкий до механісної і абразивної дії(наприклад, сліди від взуття)
- має підвищену стійкість до дії спиртів і дезинфікуючих засобів
- відрізняється чудовим зчепленням з поверхнею
- для зон призначених для великого потоку людей і інтенсивного використання(виробництва, лікарні, школи)
- протиковзкі властивості згідно DIN 51131 і DIN EN 13893(залежно від типу підлогового покриття)
- легко піддається поліровці
Відео
Області застосування
- Догляд за підлогами