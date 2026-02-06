Захисна емульсія Extra RM 782, 5л

Захисна емульсія Extra RM 782. Високий вміст твердої фази, і тим самим висока сила покриття (так само при нанесенні 1-2 шарів).Зносостійка, висока адгезія з поверхнею, стійка до спирту і дезінфікуючих засобів.Утворює захисну плівку, стійку до ковзання і бруду.Шовковисто-матовий блиск, можлива полірування.рH : 8,2 Дозування: Нанесення захисного засобу в чистому вигляді ( 1й шар: 20-40 ml/m2 , 2й шар: 15-30 ml/m2).Залежно від всмоктування засобу підлогою / пошкодження підлоги / ступеня забруднення