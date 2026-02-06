Засіб для кристалізації RM 749, 10л

Рідина для кристалізаії мармуру, штучного каменю та бетонного покриття типу тераццо. Підлога стає більш зносостійкою.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 0,8
Вага (кг) 10,39
Вага (з упаковкою) (кг) 11,3
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Властивості
  • Ефективний рідкий кристалізатор для поверхонь, що містять кальцій, таких як, наприклад, мармур, тераццо та ін.
  • Зміцнює поверхню каменя завдяки стисканню верхніх шарів матеріалу
  • Надає поверхні нового блиску
  • Узор каменю стає яскравішим
  • Полегшує подальше прибирання підлог (за рахунок уповільненого повторного забруднення)
  • Економічний у використанні
  • Можна одразу користуватися покриттям
  • Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
Області застосування
  • Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію
