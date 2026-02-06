Засіб для кристалізації RM 749, 10л
Рідина для кристалізаії мармуру, штучного каменю та бетонного покриття типу тераццо. Підлога стає більш зносостійкою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|0,8
|Вага (кг)
|10,39
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,3
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Властивості
- Ефективний рідкий кристалізатор для поверхонь, що містять кальцій, таких як, наприклад, мармур, тераццо та ін.
- Зміцнює поверхню каменя завдяки стисканню верхніх шарів матеріалу
- Надає поверхні нового блиску
- Узор каменю стає яскравішим
- Полегшує подальше прибирання підлог (за рахунок уповільненого повторного забруднення)
- Економічний у використанні
- Можна одразу користуватися покриттям
- Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
Області застосування
- Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію