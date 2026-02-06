Засоби для генерального прибирання

Чистячі засоби Kärcher FloorPro для прибирання підлоги є високоефективними і забезпечують відмінний результат прибирання. Все це досягається в найкоротші терміни і з мінімальними зусиллями. Всі продукти Kärcher, а саме апарати, аксесуари і чистячі засоби, ідеально збалансовані для досягнення максимального результату очищення. Це робить роботу значно легше, швидше і набагато зручніше. У той же час, перевагами є оптимальний захист апаратів і поверхонь під час очищення.